Будете иметь дешевый и старый вид: какие наряды лучше не носить после 50 лет

Чтобы в возрасте за 50 лет выглядеть элегантно и женственно, стоит запомнить несколько важных советов.

Скажите мини четкое "нет"

Любая длина мини (юбка или платье) на женщине за 50 лет будет выглядеть неуместно. И здесь не имеет значения, какая у вас фигура. Женщины словно намеренно пытаются доказать короткой одеждой, что они еще молоды. Но, на самом деле, выходит наоборот. Такой наряд очень старит.

Взрослым женщинам стилисты рекомендуют всегда выбирать длину меди. Она отлично корректирует фигуру, подчеркивает стройность ног и скрывает все проблемные места.

Кислотные цвета запрещаются

Какими бы модными ни были кислотные цвета, на женщине 50+ они будут выглядеть забавно. Вообще специалисты утверждают, что они подходят только детям и подросткам. Если взрослая женщина одевает неоново-желтый или ярко-розовый, появляется такое чувство, будто она одолжила образ в шкафу дочери.

К тому же кислоте цвета совсем не придают шику и элегантности. Если вам хочется добавить к своему наряду немного яркости, стилисты рекомендуют обратить внимание на приглушенные, словно "бдительные" оттенки.

Будьте осторожны с анималистическим принтом

Как одеваться в 50+, чтобы не выглядеть дешево / Фото: Фото из открытых источников

Любая анималистическая окраска в гардеробе зрелой женщины будет выглядеть забавно. "Хищные" принты очень удешевляют образ, даже если вы будете носить только вещи именитых дизайнеров.

А если вы хотите показать "хищную" натуру, можете добавить анималистический принт в деталях. Например, разбавить монохромный образ сумочкой под леопардом или очками в "змеиной" оправе.

Не стоит фокусироваться на старой одежде

Даже если вам сложно распрощаться с любимыми предметами гардероба, это нужно сделать. Некоторые женщины любят хранить кучу старой одежды с надеждой, что мода может снова вернуться. При этом носят антитрендовые вещи, которые очень их старят.

Если вы боитесь покупать брендовую модную одежду, попробуйте обратить внимание на базовый гардероб, считающийся вечной классикой. Базу следует подбирать с учетом фигуры, возраста, индивидуальных особенностей.

Забудьте о "бабушкиной" обуви

Конечно же, в зрелом возрасте всегда хочется, чтобы обувь была удобной, а вот красота часто отходит даже не на второй, а на десятый план. Но следует запомнить, что старенькими сандалиями вы точно испортите даже самый стильный образ. А старые ботинки будут смотреться забавно и дешево рядом с шикарной меди юбкой.

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