Будете победителями в "христосании": интересный способ, как сделать крепкие яйца к Пасхе

Декорирование пасхальных яиц – важная часть праздника. В Украине она еще и дополняется "христосаньем" — традиция "драться" пасхальными яйцами. Как выкрасить яйца народными методами, чтобы выиграть каждый бой?

Согласно народным приметам, "драка яйцами" символизирует битву добра и зла. В древности победное яйцо было принято хранить до конца праздников как оберег от зла и нечистой силы.

На Пасху люди, здороваясь, трижды произносят фразу "Христос Воскрес!", целуются и отвечают "Воистину Воскрес!". В древности поцелуи считали неприличным занятием, а потому и возникла традиция "стучать" яйцами. Этот процесс получил название "христосание".

Конечно, каждый человек хочет, чтобы именно его пасхальное яйцо оказалось непобедимым. Для этого можно пойти на небольшие уловки или использовать пшено. Как покрасить яйца на Пасху, чтобы они были очень крепкими? Существует несколько простых способов:

добавьте соль в воду во время варки яиц и их скорлупа станет крепче – пропорции на 1 л нужно 3 ст. ложки;

взбейте яичный белок с солью, а затем обмажьте этой смесью пасхальные яйца, дайте им обсохнуть — сверху можете красить пищевыми красками по своему вкусу;

современным способом является использование специальных пленок с узорами – когда вы надеваете пленку на яйцо, а затем опускаете его в кипящую воду, то она крепко обволакивает скорлупу.

Если же у вас есть время и желание, вы можете попытаться создать по-настоящему непобедимые яйца на Пасху из пшена. Процесс изготовления здесь достаточно прост, но длительный:

Высыпьте пшено в миску с пищевым красителем и тщательно перемешайте. Крупинки должны полностью покрыться цветом. Оставьте пшено на бумаге для выпечки, чтобы оно подсохло. Возьмите яичный белок и взбейте до образования пены. Возьмите вкрутую сваренное яйцо и со всех сторон обмажьте его белком. Затем обсыпьте цветным пшеном так, чтобы скорлупа полностью покрылась. Оставьте яйцо на бумаге на несколько часов, чтобы оно обсохло.

Конечно, вы можете покрасить части пшена в разные цвета, а затем создать интересные узоры, выкладывая крупинки с помощью пинцета.

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