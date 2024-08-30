Будете получать сотни "лайков" в соцсетях: эксперт рассказала, как всегда хорошо выходить на фото

Конечно, подавляющее большинство девушек хотят выглядеть не только в жизни, но и на фотографиях. Чтобы ваши снимки было не зазорно выложить в социальных сетях, стоит изучить секреты позирования.

О позировании, как своего рода искусства, рассказывает в своем Instagram знаменитая фотограф из Чикаго, Бонни Родригес Кшивицки. Она делится с подписчиками полезными советами, как обычно красиво выходить на фото.

Уличное фото на скамейке

Чтобы не выглядеть сутулым, не забывайте выпрямлять спинку и разворачиваться в кадр на 3/4. При этом правое плечо выводите вперед, слегка опускайте левую ногу, а руки свободно кладите на колени.

Секреты позирования: куда деть руки на фотографии / Фото: Фото из открытых источников

Попробуйте представить себя монаршим лицом на мгновение. Для этого взгляните вдаль с максимально загадочным взглядом, будто от вашей удачной фотографии зависит судьба всего человечества. Поверьте, у вас все получится.

Как позировать на улице

Если вы хотите сделать красивые снимки во время прогулки на улице, всегда позируйте в профиль. Не забудьте найти точку опоры, которая будет доходить до спины и встаньте так, чтобы она была почти параллельно вашему телу. Левую руку лучше откинуть, правую ногу согнуть в колене, а голову приподнять выше.

Секреты позирования на улице / Фото: Фото из открытых источников

Не следует извлекать конечности вдоль туловища, а также не пытайтесь занять в кадре центральное положение.

Красивое пляжное фото

На отдыхе самое время представить себя героиней культового сериала о спасателях Малибу. Чтобы позже похвастаться фотографиями в своих соцсетях, развернитесь в кадре на 3/4, пытаясь скрыть все проблемные зоны и втянуть живот, взгляд направьте в сторону от линии плеч.

Секреты позирования на пляже / Фото: Фото из открытых источников

При этом следите, чтобы между подбородком и ключицами был угол в 35-45 градусов, руки клаще согните в локтях и положите на бедра.

Как сделать красивое фото сидя

Если вы делаете фото в приседе, не следует заваливать корпус назад. Лучше перенести вес на опорную ногу, сместив немного торса и плечи, а локтем опереться на колено, разлабив вторую руку.

Секреты позирования сидя / Фото: Фото из открытых источников

При наличии стула или табурета лучше сесть на него. Для лучшего позирования выровняйте спину, поднимите ноги на носочки и слегка склоните голову в сторону. Так вы будете иметь спокойный и естественный вид. Руки можно опустить между бедер. И, конечно, не забывайте разворачиваться в кадр в полупрофиль.

Секреты позирования сидя / Фото: Фото из открытых источников

Портретное фото крупным планом

Очень важно на портретных фото крупным планом держать правильную дистанцию и избегать "закрытых" поз. Важно развернуться к фотографу в анфас и сместить бедро чуть правее центра.

Секреты позирования крупным планом / Фото: Фото из открытых источников

Не забывайте втянуть живот, слегка приподнять голову и расположить руки, слегка согнув их в локтях. Один можно убрать в карман или положить на сумку. Вторую лучше отвести в сторону, чтобы было пространство между внутренней стороной локтя и талией.

Яркие элементы на фото

Важнейшее следить за тем, чтобы фон контрастировал с цветом одежды, иначе вы будете сливаться с ним. Делая снимки во весь рост, вес следует переносить на опорную ногу, а другую ставить на носок в расслабленном виде.

Секреты позирования с яркими элементами / Фото: Фото из открытых источников

Руки можно опустить вдоль корпуса. Старайтесь не комплексовать, не зажиматься и улыбаться.

Как хорошо фотографироваться дома

На таких фотографиях можно немного расслабиться. Только не забывайте правильно ставить корпус: разворачивать его в кадре на 3/4. А еще попытайтесь позировать так, будто вы планируете подпрыгнуть на месте. Так вы получите романтическое и лёгкое фото.

Секреты позирования на дому / Фото: Фото из открытых источников

Скрываем проблему зоны отдыха

Если у вас неидеальное тело или маленький рост, благодаря правильному построению кадра можно скрыть любые недостатки и даже казаться немного выше. В первую очередь, всегда вставайте к фотографу в полупрофиль. Теперь попытайтесь вывести вперед не опорную ногу. Далее поднимитесь на носочки, делая вид, будто собираетесь сделать шаг вперед.

Секреты позирования на отдыхе / Фото: Фото из открытых источников

Такой совет поможет вам визуально вытащить силуэт и скорректировать фигуру.

Фотографии с прогулки

Человек будет выглядеть естественным только в том случае, если он будет выводить на передний план в кадр не опорную ногу. При этом руки должны расслабленно лежать вдоль тела, а правое плечо слегка выведено вперед относительно левого.

Секреты позирования во время прогулки / Фото: Фото из открытых источников

Как сделать хорошее фото в зеркале

Композиция в зеркале должна основываться на правильном построении параллельных и перпендикулярных линий. Поэтому важно обращать внимание на то, как именно расположены ноги относительно друг друга и дивана. Также важно правильно ставить руки и разворачивать голову.

Секреты позирования в зеркале / Фото: Фото из открытых источников

Идеальное селфи

Главный секрет идеального селфи в правильном освещении. Фотографиня отмечает, что нельзя никогда ничего снимать против света, потому что получите не только темные фото, но и 10 лет до своего внешнего вида.

Секреты позирования: идеальное селфи / Фото: Фото из открытых источников

Лучше развернитесь к источнику яркого света (лучше природного) лицом, поднимите телефон немного выше уровня глаз и слегка наклоните камерой на себя.

Фото в стиле "не вижу, что меня фотографируют"

Если вы хотите получить фото, сделанное как случайно, лучше развернуться в анфас, но лицо отвлечь от камеры немного в сторону. Смотрите выше камеры.

Секреты позирования / Фото: Фото из открытых источников

Можно дополнительно скрестить ноги или поправлять волосы. Главное, чтобы в кадре была динамика, а потому носочки лучше вытаскивать от себя.

Читайте также: