Будете получать сотни "лайков" в соцсетях: эксперт рассказала, как всегда хорошо выходить на фото

Конечно, подавляющее большинство девушек хотят выглядеть не только в жизни, но и на фотографиях. Чтобы ваши снимки было не зазорно выложить в социальных сетях, стоит изучить секреты позирования.
О позировании, как своего рода искусства, рассказывает в своем Instagram знаменитая фотограф из Чикаго, Бонни Родригес Кшивицки. Она делится с подписчиками полезными советами, как обычно красиво выходить на фото.
Уличное фото на скамейке
Чтобы не выглядеть сутулым, не забывайте выпрямлять спинку и разворачиваться в кадр на 3/4. При этом правое плечо выводите вперед, слегка опускайте левую ногу, а руки свободно кладите на колени.
Попробуйте представить себя монаршим лицом на мгновение. Для этого взгляните вдаль с максимально загадочным взглядом, будто от вашей удачной фотографии зависит судьба всего человечества. Поверьте, у вас все получится.
Как позировать на улице
Если вы хотите сделать красивые снимки во время прогулки на улице, всегда позируйте в профиль. Не забудьте найти точку опоры, которая будет доходить до спины и встаньте так, чтобы она была почти параллельно вашему телу. Левую руку лучше откинуть, правую ногу согнуть в колене, а голову приподнять выше.
Не следует извлекать конечности вдоль туловища, а также не пытайтесь занять в кадре центральное положение.
Красивое пляжное фото
На отдыхе самое время представить себя героиней культового сериала о спасателях Малибу. Чтобы позже похвастаться фотографиями в своих соцсетях, развернитесь в кадре на 3/4, пытаясь скрыть все проблемные зоны и втянуть живот, взгляд направьте в сторону от линии плеч.
При этом следите, чтобы между подбородком и ключицами был угол в 35-45 градусов, руки клаще согните в локтях и положите на бедра.
Как сделать красивое фото сидя
Если вы делаете фото в приседе, не следует заваливать корпус назад. Лучше перенести вес на опорную ногу, сместив немного торса и плечи, а локтем опереться на колено, разлабив вторую руку.
При наличии стула или табурета лучше сесть на него. Для лучшего позирования выровняйте спину, поднимите ноги на носочки и слегка склоните голову в сторону. Так вы будете иметь спокойный и естественный вид. Руки можно опустить между бедер. И, конечно, не забывайте разворачиваться в кадр в полупрофиль.
Портретное фото крупным планом
Очень важно на портретных фото крупным планом держать правильную дистанцию и избегать "закрытых" поз. Важно развернуться к фотографу в анфас и сместить бедро чуть правее центра.
Не забывайте втянуть живот, слегка приподнять голову и расположить руки, слегка согнув их в локтях. Один можно убрать в карман или положить на сумку. Вторую лучше отвести в сторону, чтобы было пространство между внутренней стороной локтя и талией.
Яркие элементы на фото
Важнейшее следить за тем, чтобы фон контрастировал с цветом одежды, иначе вы будете сливаться с ним. Делая снимки во весь рост, вес следует переносить на опорную ногу, а другую ставить на носок в расслабленном виде.
Руки можно опустить вдоль корпуса. Старайтесь не комплексовать, не зажиматься и улыбаться.
Как хорошо фотографироваться дома
На таких фотографиях можно немного расслабиться. Только не забывайте правильно ставить корпус: разворачивать его в кадре на 3/4. А еще попытайтесь позировать так, будто вы планируете подпрыгнуть на месте. Так вы получите романтическое и лёгкое фото.
Скрываем проблему зоны отдыха
Если у вас неидеальное тело или маленький рост, благодаря правильному построению кадра можно скрыть любые недостатки и даже казаться немного выше. В первую очередь, всегда вставайте к фотографу в полупрофиль. Теперь попытайтесь вывести вперед не опорную ногу. Далее поднимитесь на носочки, делая вид, будто собираетесь сделать шаг вперед.
Такой совет поможет вам визуально вытащить силуэт и скорректировать фигуру.
Фотографии с прогулки
Человек будет выглядеть естественным только в том случае, если он будет выводить на передний план в кадр не опорную ногу. При этом руки должны расслабленно лежать вдоль тела, а правое плечо слегка выведено вперед относительно левого.
Как сделать хорошее фото в зеркале
Композиция в зеркале должна основываться на правильном построении параллельных и перпендикулярных линий. Поэтому важно обращать внимание на то, как именно расположены ноги относительно друг друга и дивана. Также важно правильно ставить руки и разворачивать голову.
Идеальное селфи
Главный секрет идеального селфи в правильном освещении. Фотографиня отмечает, что нельзя никогда ничего снимать против света, потому что получите не только темные фото, но и 10 лет до своего внешнего вида.
Лучше развернитесь к источнику яркого света (лучше природного) лицом, поднимите телефон немного выше уровня глаз и слегка наклоните камерой на себя.
Фото в стиле "не вижу, что меня фотографируют"
Если вы хотите получить фото, сделанное как случайно, лучше развернуться в анфас, но лицо отвлечь от камеры немного в сторону. Смотрите выше камеры.
Можно дополнительно скрестить ноги или поправлять волосы. Главное, чтобы в кадре была динамика, а потому носочки лучше вытаскивать от себя.
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