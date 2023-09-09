Будете поражены невероятным результатом: чем можно отполировать нож в домашних условиях

Чем полировать нож в домашних условиях, если он затупился? Средство, которое есть в каждом доме — результат на все 100%.

Чем можно назвать самым важным предметом на кухне. Он должен быть острым, чтобы им можно было в любой момент легко нарезать мясо или овощи. Но даже самые дорогие ножи со временем теряют свою остроту. И камень для заточки не всегда найдется под рукой. В этом случае можно воспользоваться эффективными народными методами.

Полировку ножа можно провести средством, имеющимся в каждом доме. Оказывается с этим прекрасно справляется обычная зубная паста. Сначала нужно обработать ею затупившийся нож, затем взять достаточно глубокую старую тарелку, поставить ее вверх дном. На нем можно всегда увидеть выступ с более грубым ободком.

Налейте в небольшое углубление тарелки небольшое количество уксуса, добавьте щепотку соли, а затем заточите нож, как вы используете камень для заточки. Проведите лезвие несколько раз под углом с каждой стороны, чтобы получить результат.

Чем лучше точить ножи в домашних условиях / Фото: скриншот с видео

Есть еще один проверенный действенный метод. Для него вам понадобятся:

стакан воды;

2 чайные ложки соли.

Растворите соль в воде, тщательно перемешав ее. Опустите в стакан с раствором нож, лезвием в жидкость. Оставьте на 30 минут. Если у вас есть заточочный камень, можно начать затачивать нож на нем. Если нет, то можно использовать альтернативу. Например, отлично подойдет пилочка для ногтей, которой вы не пользуетесь. Пилочку нужно положить на ровную поверхность, например, стол, гладкой стороной вниз. Чем держать под углом (приблизительно 15 градусов) и, направив лезвие от себя, проведите несколько раз с обеих сторон.

Важно, чем не нужно вытирать после соленого раствора.