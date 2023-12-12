Будете самой стильной даже в сильный мороз: какая сумка подойдет под любую верхнюю одежду

Создавая зимний образ не забывайте о деталях. В особом внимании нуждаются сумки. Это ведь не только стильный, но и практичный аксессуар. Какая сумка подходит для зимы: разбираемся.

Для зимнего образа нужно подбирать универсальную сумку, которая будет отлично сочетаться как с элегантными пальто, так и со стильными пуховиками. Разбираемся, какие модели отвечают всем критериям.

Какая сумка подойдет под пуховик и пальто: универсальная модель

Самыми модными сумками сезона осень-зима 2023-2024 стали каркасные модели среднего размера. Среди женщин их еще прозвали "ящиками". Они отличаются тем, что не обязывают складывать образ слишком тщательно.

Еще одним универсальным решением можно выделить объемные тоуты. Правда, стилисты рекомендуют на зимний период обратить внимание на модели из мягкой кожи, а не хорошо держащие форму. Плотные варианты большого размера будут отлично сочетаться с шубой или пальто, а вот к пуховику они не подходят.

Смело можно покупать так называемые "багеты" — сумки, имеющие форму полумесяца.

От микровариантов же лучше отказаться, ведь они совсем "потеряются" среди объемной верхней одежды.

Какой цвет сумки можно носить зимой: внимание на декор.

Какой цвет сумки можно носить зимой / Фото: pixabay.com

Если вы хотите немного освежить темный зимний образ с верхней одеждой, присмотритесь к яркой сумке. Настоящими хитами сезона стали оранжевый и красный.

К однотонной верхней одежде можете смело подбирать аксессуары с минималистичным принтом. Больше внимания этому сезону стилисты уделяют имитации змеиной кожи, плетеным вариантам и моделям с асимметричным верхом. Но если вам нравятся глянцевые варианты – они все еще остаются в моде.

Какой должна быть ручка у зимней сумки

Хотя ручка сумки и является совсем небольшим элементом, но в зимнем виде он играет очень важную роль. Модели со слишком длинными, тонкими ручками или модели с цепочками не совмещаются с верхней одеждой. Лучше выбирать широкую ручку, которая точно не "потеряется" на пальто и не передавит материал пуховика.

Отдавайте предпочтение средней длине, чтобы аксессуар располагался на теле чуть выше талии. Будьте осторожны с кросс-боди, ведь на объемной верхней одежде такая сумка может оказаться в районе груди и сделает образ смешным.

Как правильно сочетать сумку и верхнюю одежду

Следует помнить о балансе и акцентных аксессуарах сочетать только с однотонной верхней одеждой. Пальто и шубы можно смело носить практически с любыми моделями. Элегантная сумка придаст образу серьезности, а расслабленная уравновесит его.

Какая сумка подойдет под пуховик 2023-2024 годов? Лучше обратить внимание на не слишком изощренные решения. Тогда образ не будет выглядеть противоречивым.

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