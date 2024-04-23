Будете счастливы и жить в достатке: какие дни наиболее благоприятны для свадьбы в мае 2024 года

Благодаря лунному календарю женитьбы на май 2024 года вы сможете выбрать наиболее благоприятную дату для создания новой семьи.

От даты свадьбы во многом зависит, насколько счастлива и гармонична будет ваша семейная жизнь в будущем. Поэтому, выбирая день для бракосочетания в мае 2024 года, нужно обращать внимание не только на собственные предпочтения, но и календарь фаз Луны.

Как фазы Луны и дата свадьбы влияют на супружескую жизнь

Если пара вышла замуж в неблагоприятную дату, такой союз будет быстротечным, будет отличаться большим количеством ссор и скандалов. Астрологи утверждают, что дату свадьбы следует выбирать в зависимости от определенных астрологических параметров. К примеру, самое сильное влияние имеет положение спутника Земли в определенном зодиакальном созвездии. Так, Рыбы, Рак, Телец, Стрелец, Водолей и Весы считаются наиболее благоприятными созвездиями для молодоженов.

А вот Овень, Скорпион и Дева считаются знаками зодиака, которые вообще не склонны к созданию гармоничного союза. Полная Луна, говорят астрологи, помогает создать сильную связь с мощной положительной энергетикой. Растущая луна, в свою очередь, является символом благополучия и множества приятных эмоций.

Не стоит жениться в дни, когда Луна падает. Это время для покоя, размышлений, принятия решений, а потому любые выходки, например, свадьба, могут потерпеть крах. Наименее благоприятным временем для обряда считается период Новолуния.

Лунный календарь на май 2024: благоприятные даты для свадьбы.

Лунный календарь на май 2024: благоприятные даты для свадьбы. / Фото: Unsplash

Самые благоприятные дни для бракосочетания в мае 2024 года: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 30 числа.

Для торжеств хорошо подойдут даты: 1, 2, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29 мая.

Нейтральными считаются дни в мае 2024 года: 3, 4, 7, 16, 19, 24, 31 числа.

Астрологи рекомендуют проводить торжественную церемонию 1, 2, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 30 мая. Именно в этот период Луна будет находиться в Близнецах, Раке, Леве, Стрельцах и Рыбах. Такая пара станет не просто семьей, а самыми близкими друзьями. Между вами не будет ссор или серьезных разногласий.

Идеальными для церемонии венчания являются 3, 4, 12 и 30 мая.

Когда не стоит жениться в мае 2024 года: лунный календарь

Астрологи уверяют, что лучше не планировать торжественную церемонию на 6, 8, 26, 27 мая, ведь эти даты считаются менее благоприятными для этого. Категорически не подходят для венчания или брака также 5 и 17 мая.

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