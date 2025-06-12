Чем можно подкормить малину в июне, чтобы собрать большой урожай

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Будете собирать по четыре ведра с куста: не забудьте подкормить этим малину в июне
Урожай малины напрямую зависит от того, насколько хорошо за ней ухаживали при формировании ягод.
Одним из главных аспектов является использование удобрения, специально разработанного для ягодных культур. Она помогает значительно увеличить количество ягод, а также их размер.
Чем можно подкормить малину в июне
Перегной или компост — это органические вещества, которые очень богаты питательными компонентами. Если вносить это удобрение под кустики малины, то можно получить быстрее рост самого растения, а также в разы улучшить почву. Вы можете делать компост самостоятельно из органических отходов сада или приобрести готовый в магазине. Перегной можно получить только в том случае, если у вас есть фермерское хозяйство или домашний скот.
Зола – в ней содержится много микроэлементов и минералов, которые необходимы для здорового роста кустов малины. Образуется она при сжигании древесины или других органических материалов. Также золу можно получить в печи или камине. Ее продают в магазинах.
Жидкое удобрение универсальное для ягодных культур — оно обеспечивает растение всеми необходимыми ему микроэлементами, чтобы кусты быстро росли и давали больше ягод.
Как правильно подкармливать малину в июне
Компост или перегной следует смешать с золями в пропорции 2:1. Например, на два ведра компоста нужно взять одно ведрозолы. К смеси добавьте жидкое удобрение для ягодных культур в соответствии с инструкцией, указанной изготовителем. Обычно на 10 л смеси нужно прибавить около 1-2 л удобрения.
Теперь нужно тщательно перемешать все компоненты, чтобы масса стала однородной.
Полученную подкормку вносят вокруг кустов малины (расстояние от стеблей 20-30 см). Затем аккуратно перемешайте его с верхним слоем грунта. Полейте достаточным количеством воды. Так вы сможете ускорить распространение полезных веществ, и малина получит все необходимое для роста и плодоношения.
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