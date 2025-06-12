Чем можно подкормить малину в июне, чтобы собрать большой урожай / © Unsplash

Реклама

Одним из главных аспектов является использование удобрения, специально разработанного для ягодных культур. Она помогает значительно увеличить количество ягод, а также их размер.

Чем можно подкормить малину в июне

Перегной или компост — это органические вещества, которые очень богаты питательными компонентами. Если вносить это удобрение под кустики малины, то можно получить быстрее рост самого растения, а также в разы улучшить почву. Вы можете делать компост самостоятельно из органических отходов сада или приобрести готовый в магазине. Перегной можно получить только в том случае, если у вас есть фермерское хозяйство или домашний скот.

Зола – в ней содержится много микроэлементов и минералов, которые необходимы для здорового роста кустов малины. Образуется она при сжигании древесины или других органических материалов. Также золу можно получить в печи или камине. Ее продают в магазинах.

Реклама

Жидкое удобрение универсальное для ягодных культур — оно обеспечивает растение всеми необходимыми ему микроэлементами, чтобы кусты быстро росли и давали больше ягод.

Как правильно подкармливать малину в июне

Компост или перегной следует смешать с золями в пропорции 2:1. Например, на два ведра компоста нужно взять одно ведрозолы. К смеси добавьте жидкое удобрение для ягодных культур в соответствии с инструкцией, указанной изготовителем. Обычно на 10 л смеси нужно прибавить около 1-2 л удобрения.

Теперь нужно тщательно перемешать все компоненты, чтобы масса стала однородной.

Полученную подкормку вносят вокруг кустов малины (расстояние от стеблей 20-30 см). Затем аккуратно перемешайте его с верхним слоем грунта. Полейте достаточным количеством воды. Так вы сможете ускорить распространение полезных веществ, и малина получит все необходимое для роста и плодоношения.

Реклама

Читайте также: