Будете собирать ведра клубники с грядки: три дешевые подкормки, которые заменят дорогую «химию»
Чтобы получить щедрый урожай клубники, важно не упустить один ключевой момент — подкормку кустов еще до начала цветения.
В выращивании клубники на грядке важна подкормка ее кустов до начала цветения. Это поможет укрепить кусты, активизирует рост и заложить условия, чтобы было много ягод. Есть натуральные удобрения, которые работают не ужаснее, чем дорогостоящая химия из магазина.
Какими натуральными удобрениями подкормить кусты клубники, рассказал селекционер Николай Завальный в комментарии Gazeta.ua.
По словам специалиста, до начала цветения важно провести подкормку. Существует три ключевых раствора: из сажи, пепла и крапивы.
Раствор из сажи
Для приготовления разви идеально подойдет сажа из дымохода. Одной горсти хватит на 10-литровое ведро воды. Полейте корни клубники вечером таким раствором.
Раствор из пепла
В 10-литровом ведре воды растворите 200 г пепла. Клубнику также следует подкормить вечером.
Настой из крапивы
Приготовление этого раствора более продолжительное. Одно ведро крапивы залейте водой и оставьте на 5-7 дней, чтобы перебродить. Затем литр настоя разведите в 10 литрах чистой воды. полейте вокруг куста.
По словам эксперта, хватит одной подкормки, но можно повторить процедуру через неделю.
Благодаря подкормкам, которые сделаны из натуральных ингредиентов, клубника крепнет, дает хороший урожай и не болеет.
