Будете собирать яйца каждый день: вот что обязательно должно стоять в курятнике зимой

Если курам не хватает одной важной вещи зимой, то они могут совсем перестать нестись.

Речь идет об обычной воде. Об этом рассказала в своем YouTube-канале украинский фермер Татьяна Рыбаченко.

Как подчеркнула специалист, для регулярного откладывания яиц именно наличие в курятнике свежей воды является одним из важнейших условий. Если птицы будут пить недостаточно жидкости, то нестись они просто перестанут, потому что яйцо формируется, в том числе, благодаря жидкости. Как только вы исправите это ошибку — через короткий промежуток времени начнете собирать очень много яиц.

Также фермер рекомендует менять воду в курятнике на свежую ежедневно. Делать это нужно, потому что курам свойственна чистоплотность. Они не будут пить из грязной посудины или воду, которая уже застоялась.

Если менять воду каждый день вручную у вас нет возможности, а получать яйца даже зимой очень хочется, стоит приобрести и поставить ниппельную поилку. Они отличаются тем, что подают воду после нажатия на ниппель. Это решение отлично подходит для птицы, в том числе и для молодняка, который быстро приучится пить из таких поилок.

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