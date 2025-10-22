Будете выглядеть на 10 лет младше: пять модных стрижек после 60, которые освежают

Стрижки для женщин 60 лет для свежего образа / © unsplash.com

Но даже практичность может выглядеть стильно — ведь ни один возраст не отменяет индивидуальность и шарм. Ниже — пять стрижек, отлично работающих в реальной жизни: они омолаживают черты лица, не нуждаются в ежедневном визите в салон и помогают экономить время на укладку.

Боб и боб-каре

Классический боб держит форму благодаря градуированному срезу на затылке и удлинению у лица. Это создает аккуратный, подтянутый силуэт, зрительно удлиняет шею и придает элегантности. Стрижка универсальна, но любит легкую укладку: фен и щетка помогут придать гладкость, а текстурный крем — природный объем. Идеально подходит прямым или слегка волнистым волосам, гармонично сочетается с классическим стилем и минималистическими аксессуарами.

Сесон

Стрижка сессон / © Фото из открытых источников

Стрижку сессон легко узнать по плавной дуге, когда челка мягко переходит в височные пряди, обрамляя лицо. Контур выглядит графически, но в то же время нежно. Такой вариант прекрасно подходит для овальной или вытянутой формы лица, подчеркивает скулы и взгляд. Сессон любит густую челку и точность линий, поэтому важно найти мастера с ощущением формы. Подойдет тем, кто не против быстрой утренней укладки феном и брашингом.

Каскад

Каскад — это легкость в движении. Пряди разной длины придают объему у корней и создают мягкий, естественный контур. Такая стрижка идеальна, если волосы потеряли густоту или нуждаются в динамике. Укладка не занимает много времени: достаточно фена, щетки и небольшого количества крема или спрея для текстуры. Каскад освежает образ и придает волосам живость.

Асимметрия

Стрижка асимметрия / © Фото из открытых источников

Асимметричные формы придают образу современности и легкой дерзости. Это может быть удлиненная челка на одну сторону, разная длина висков или смещенный пробор. Асимметрия прекрасно маскирует неровности формы лица и создает эффект движения. Такая стрижка не требует сложного ухода, главное — четкая архитектура и качественная филировка.

Длина ниже плеч и ровный срез

Классика, которая никогда не выходит из моды. Прямой срез ниже плеч придает волосам плотность и создает ухоженный, сдержанный образ. Имеет особенно эффектный вид на здоровые волосы. Важно регулярно подравнивать кончики, использовать термозащиту и питательные маски. Для укладки достаточно фена, брашинга и капли сыворотки на кончики.

Как выбрать идеальную форму

Начните с текстуры волос:

Тонкое — требует легких слоев или каскада для объема.

Густое — любит ровный срез или контролируемую филировку.

Далее переходите к форме лица:

овальное украшает удлиненную челку;

круглое — асимметрия;

вытянутое — сессон.

Главное правило — регулярный уход: шампунь и кондиционер для укрепления, маска раз в неделю, термозащита перед укладкой.