Будете выглядеть на 10 лет младше: пять модных стрижек после 60, которые освежают
С годами волосам становится труднее сохранять форму, блеск и объем. Поэтому многие женщины выбирают более короткие стрижки, чтобы придать прическе легкость и четкий силуэт.
Но даже практичность может выглядеть стильно — ведь ни один возраст не отменяет индивидуальность и шарм. Ниже — пять стрижек, отлично работающих в реальной жизни: они омолаживают черты лица, не нуждаются в ежедневном визите в салон и помогают экономить время на укладку.
Боб и боб-каре
Классический боб держит форму благодаря градуированному срезу на затылке и удлинению у лица. Это создает аккуратный, подтянутый силуэт, зрительно удлиняет шею и придает элегантности. Стрижка универсальна, но любит легкую укладку: фен и щетка помогут придать гладкость, а текстурный крем — природный объем. Идеально подходит прямым или слегка волнистым волосам, гармонично сочетается с классическим стилем и минималистическими аксессуарами.
Сесон
Стрижку сессон легко узнать по плавной дуге, когда челка мягко переходит в височные пряди, обрамляя лицо. Контур выглядит графически, но в то же время нежно. Такой вариант прекрасно подходит для овальной или вытянутой формы лица, подчеркивает скулы и взгляд. Сессон любит густую челку и точность линий, поэтому важно найти мастера с ощущением формы. Подойдет тем, кто не против быстрой утренней укладки феном и брашингом.
Каскад
Каскад — это легкость в движении. Пряди разной длины придают объему у корней и создают мягкий, естественный контур. Такая стрижка идеальна, если волосы потеряли густоту или нуждаются в динамике. Укладка не занимает много времени: достаточно фена, щетки и небольшого количества крема или спрея для текстуры. Каскад освежает образ и придает волосам живость.
Асимметрия
Асимметричные формы придают образу современности и легкой дерзости. Это может быть удлиненная челка на одну сторону, разная длина висков или смещенный пробор. Асимметрия прекрасно маскирует неровности формы лица и создает эффект движения. Такая стрижка не требует сложного ухода, главное — четкая архитектура и качественная филировка.
Длина ниже плеч и ровный срез
Классика, которая никогда не выходит из моды. Прямой срез ниже плеч придает волосам плотность и создает ухоженный, сдержанный образ. Имеет особенно эффектный вид на здоровые волосы. Важно регулярно подравнивать кончики, использовать термозащиту и питательные маски. Для укладки достаточно фена, брашинга и капли сыворотки на кончики.
Как выбрать идеальную форму
Начните с текстуры волос:
Тонкое — требует легких слоев или каскада для объема.
Густое — любит ровный срез или контролируемую филировку.
Далее переходите к форме лица:
овальное украшает удлиненную челку;
круглое — асимметрия;
вытянутое — сессон.
Главное правило — регулярный уход: шампунь и кондиционер для укрепления, маска раз в неделю, термозащита перед укладкой.