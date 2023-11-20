Будете выглядеть на 100 лет: всего лишь одна ошибка приводит к появлению глубоких морщин

Конечно, с возрастом морщины на лице появляются у всех. Однако бывает, что глубокие недостатки кожи можно увидеть совсем в молодом возрасте, когда они еще не должны быть. Почему это происходит? Косметологи утверждают, что глубокие морщины формируются из-за важной ошибки: неправильно подобранной подушки и позы для сна.

Напомним, что ранее мы рассказывали о цвете волос, который придает возраста.

Как объясняют эксперты, если вы привыкли спать на боку, то такое положение тела приводит к застою лимфатической жидкости, что становится причиной появления глубоких морщин в зоне носогубки, лбу, верхних веках, а также может повлечь за собой поломы в зоне декольте. Хотя самый большой вред для нашего здоровья все же наносит сон на животе.

Если вы хотите подольше сохранить молодость кожи лица и оттянуть время, когда на нем появятся глубокие морщинки, лучше приучить себя спать на спине. При этом важно правильно подобрать подушку. Она должна быть всего 8-10 см высотой. А если у вас мягкий матрас, тогда можно брать немного выше.

Важно также, чтобы край подушки повторял изгиб шеи. Лучше всего, если это будет так называемый анатомический вариант, который "запоминает" все изгибы вашего тела и не теряет форму во время сна.

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