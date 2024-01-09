Будут цвести без перерыва: секретный отвар для комнатных растений из того, что есть под рукой

Почти в каждом доме на подоконнике стоят цветы. Хотя бы один горшок. И так хочется, чтобы они постоянно радовали глаз пышным цветением.

Если правильно ухаживать за комнатными растениями, то в вашем доме всегда будут яркие краски и невероятный аромат. И подкормка является важной частью ухода.

Если цветам не хватает питания, они перестают расти, чахнут прямо на глазах и не выпускают бутонов. Конечно, удобрения можно купить в магазине, но вы даже и не догадываетесь, что у вас под руками всегда есть эффективные подкормки, которые ничем не хуже. А иногда даже лучше.

К примеру, вы можете приготовить полезное домашнее удобрение из отвара после свеклы. Оказывается, свекла – одно из лучших удобрений практически для всех цветов.

После поливки отваром из свеклы даже хилые растения моментально оживут и совсем скоро выпустят бутоны. Поэтому подкармливать свекольную воду цветы всегда полезно.

В отваре из свеклы содержится немало полезных веществ, которые нужны комнатным растениям для развития и цветения. А приготовить его очень просто.

Когда варите буря, не сливайте оставшуюся после этого воду. А дайте их остыть, а затем смешайте с отстоявшейся водой в пропорции 1:1 и поливайте цветы раз в семь дней. Интересно, что так же подойдет для подкормки растений любой овощной отвар, который останется после приготовления блюд.

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