Будут цвести на зависть соседям: чем опытные цветоводы подкармливают нарциссы весной

Нарциссы – необыкновенно красивые весенние цветы, которые способны украсить своим цветением любую клумбу. Но чтобы они цвели на зависть соседям, нужно знать, чем их подпитать весной.

Питать нарциссы важно после того, как у растения появятся первые побеги. Именно в этот период она нуждается в дополнительных питательных веществах, чтобы сформировать бутоны.

Что любят нарциссы: подкормка

Существует несколько видов удобрений, которые лучше всего подходят для подкормки нарциссов именно весной.

Прежде всего, это жидкие или водорастворимые удобрения. Они являются самым простым и быстрым способом предоставить нарциссам нужные полезные вещества. Их можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Для нарциссов лучше всего подходят аммиачная селитра, мочевина и т.д.

Также нарциссы весной подпитывают азотом. Для этого приготовляют водный раствор в соотношении 10-15 г вещества на 1 литр воды. А потом поливают растения ранней весной, прежде чем появятся первые ростки.

Еще одним замечательным вариантом является перегной или компост. Это органические удобрения, которые помогают обогатить почву полезными микроорганизмами, улучшить его структуру. Можно добавить перегной или компост на грядку, прежде чем высаживать нарциссы осенью, или просто поверхностно рассыпать на грядку весной.

Однако следует обратить внимание, что свежий навоз для этого не подходит. Он может привлечь вредителей и повредить луковицы.

Можно использовать для подкормки нарциссов весной и древесный пепел. В этом натуральном удобрении содержится фосфор, калий, магний и другие микроэлементы, необходимые растению. Золу можно смешать с компостом или перегноем, а затем рассыпать на поверхность земли вокруг нарциссов. На 1 кв метр требуется примерно 100–150 г пепла.

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