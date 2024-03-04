Будут цвести в первый же год после посадки: основная тайна выращивания тюльпанов

Часто цветоводы высаживают луковицы тюльпанов весной. Как насладиться их цветением в первый год?

Чтобы тюльпаны распустили бутоны уже в первый год после высадки, нужно знать, как правильно подготовить саженцы. Агрономы советуют использовать для этого трехэтапную подготовку.

Сначала возьмите посадочный материал и уложите его в холодильник, оставив на 10-11 часов. При этом важно помнить, что замораживать луковицы категорически запрещено.

После того, как извлекли луковицы тюльпанов из холодильника, их нужно тщательно промыть в слабом растворе марганцовки. И только теперь можно укоренять, поместив материал в грунт.

Если вы решили взорвать тюльпаны именно весной, не стоит ждать апрель месяца. Крайний срок – конец марта. Однако, если в вашем регионе в этот период еще часто бывают заморозки, лучше подстраховаться и посадить луковицы в горшки до стабильного потепления, а уже потом пересадить в подготовленные лунки зарания вместе с комом земли из горшка.

Стоит отметить, что тюльпаны высаживают в почву, когда температура земли поднимется до 9-10 градусов тепла. Выбирайте уютное, защищенное от ветра место, также хорошо освещаемое солнцем.

Будьте готовы к тому, что весенние тюльпаны не будут цвести так же пышно, как те, что были взорваны осенью. Потому нужно подобрать правильный сорт. А для подкормки выбирайте калийные, азотные и фосфорные удобрения.

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