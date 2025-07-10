Будут изменять в любом случае: мужчины этих знаков не умеют сохранять верность

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Некоторые мужчины имеют врожденную склонность к приключениям и не всегда в пределах одних отношений. Рассказываем, какие мужчины по знаку зодиака не могут удержаться от измены.

Близнецы

Эти мужчины — настоящие мастера флирта. Они легко входят в доверие, легко очаровывают и так же легко переключаются с одной женщины на другую. Их двойная натура всегда ищет новые эмоции. По данным опросов, представители этого знака изменяют на 35% чаще других. Верность для Близнецов — не правило, а скорее исключение.

Стрелец

Свобода — это самая высокая ценность для мужчины-Стрельца. Его тянет к новым экспериментам и впечатлениям, которых не хватает в повседневной домашней рутине. Психологи отмечают, что такие мужчины часто объясняют измены желанию «испытать себя» или «не упустить шанс». Даже в счастливых отношениях им нужно оставлять достаточно пространства, иначе они будут искать его на стороне.

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Лев

Этому мужчине нужно быть в центре внимания всегда. Если партнерша не поддерживает его и не выражает своего восхищения каждый день, он начинает искать признание у другой женщины. По словам экспертов по отношениям, такие мужчины часто изменяют не из-за нехватки любви, а из-за желания постоянного самоутверждения.

Скорпион

Скорпион — это настоящий вулкан страстей. Их эмоции настолько глубоки, что часто управляют ими. Они могут быть верными, но стоит появиться ситуации с «запретным плодом» и Скорпионы ничего не могут поделать с собой. Они умело скрывают свои интрижки, а измены часто оправдывают внутреннюю потребность в риске и острых переживаниях.