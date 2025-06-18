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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Будут ли украинцы снова переводить часы осенью: появилось важное уточнение

Хотя украинцы надеялись в последний раз перевести часы весной 2025 года, появились важные уточнения по поводу осени. Будем ли мы переходить на зимнее время?

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Когда переходим на зимнее время 2025: будем ли это делать

Когда переходим на зимнее время 2025 года: будем ли это делать / © Pixabay

Еще в прошлом году должна была закончиться пылкая дискуссия о переводе часов на летнее и зимнее время, когда в Верховной Раде был поддержан законопроект об отмене перехода. Украинцы должны были остаться на зимнем времени, которое называлось бы “киевским”. Однако из-за того, что президент Украины законопроект не подписал, все осталось по старинке.

Учитывая этот факт, в октябре украинцы снова будут переводить часы на зимнее время. Конечно, все это при условии, что ни один парламентарий не поднимет тему снова, предложив новый вариант.

Когда переводим часы на зимнее время 2025 года

На зимнее время в Украине часы переводят в последнее воскресенье октября. В 2025 году это будет 26 октября. В 4 часа утра стрелки возвращают на один час назад. Конечно, современные электронные приборы переводить не нужно, они сделают это самостоятельно.

Напомним, что Украина входит в список из 70 стран мира, где весной и осенью традиционно переводят стрелки часов. А у 120 стран такой практики нет. На то есть свои причины. В некоторых корректировать время просто нецелесообразно, например, если государство расположено очень близко от экватора.

Переводят ли часы в Европе

В Европе нет единодушного мнения о переводе часов на летнее и зимнее время. Так, в 2024 году группа евродепутатов обратилась в Урсулу фон дер Ляен, чтобы выполнить требования граждан и отменить переход дважды в год.

7 лет назад в Европе был проведен опрос среди граждан. Большинство опрошенных тогда ответили, что испытывают сильную “усталость” во время сезонных переходов. Впоследствии отмену перевода часов поддержали в Европарламенте, но из-за пандемии ковид решение не было внедрено. Эту тему так и не закрыли, а потому европарламентарии время от времени напоминают о вреде перехода на летнее и зимнее время для здоровья.

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