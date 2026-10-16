Будут ли возвращать мужчин из-за границы в Украину: что готовят власть и Европа

Вернут ли мужчин из-за границы в Украину / © pexels.com

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Что известно о возможном возвращении военнообязанных, правилах военного учета и получении консульских услуг в 2026 году — читайте дальше.

Могут вернуть мужчин из-за границы в Украину

По состоянию на октябрь 2026 вопрос возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста остается предметом обсуждений между украинскими властями и правительствами европейских государств. Отдельное внимание уделяется гражданам, которые выехали из Украины с нарушением установленных правил.

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14 апреля 2026 г. президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц заявили о необходимости работать над возвращением украинцев, которые должны выполнять военную обязанность. Глава государства подчеркнул, что соответствующие службы обеих стран должны заниматься вопросом выехавших за границу мужчин, в том числе незаконно.

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В июле 2026 года посол Украины в Германии Алексей Макеев сообщил о работе совместной украинско-германской группы, обсуждающей возможные механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста, покинувших Украину с нарушением законодательства.

Однако сам факт таких переговоров не свидетельствует о введении общего механизма принудительного возврата. Для практической реализации соответствующих намерений требуются конкретные правовые основания и процедуры, соответствующие законодательству и государствам пребывания граждан.

Могут ли принудительно депортировать украинских мужчин из Европы

Вопрос возвращения мужчин призывного возраста из-за границы необходимо рассматривать отдельно от заявлений о готовности содействовать их возвращению.

Нахождение гражданина Украины за границей само по себе не означает, что иностранное государство может автоматически депортировать его через возраст или потенциальную обязанность проходить военную службу.

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Решения о выдворении принимаются в соответствии с законодательством конкретной страны и применимыми международными нормами. Для этого должны существовать предусмотренные законом основания. Также экстрадиция не является универсальным инструментом возвращения военнообязанных: она применяется в рамках соответствующих правовых процедур, в частности в связи с уголовными правонарушениями.

Поэтому важно различать несколько ситуаций:

Добровольное возвращение. Гражданин самостоятельно решает вернуться в Украину и выполняет требования законодательства. Возвращение по решению компетентных органов. Возможно при наличии надлежащих правовых оснований и с соблюдением установленной процедуры. Депортация из иностранного государства. Зависит от законодательства этого государства, миграционного статуса человека и конкретных обстоятельств. Экстрадиция. Отдельная правовая процедура, которую нельзя отождествлять с обычным возвращением граждан на родину.

Следовательно, заявления о сотрудничестве Украины с европейскими партнерами не следует трактовать как подтверждение того, что всех украинских мужчин мобилизационного возраста вскоре принудительно вернут домой.

Что изменилось для мужчин за границей в 2026 году

Украинские граждане, состоящие за пределами страны, должны выполнять требования военного учета, если на них распространяются соответствующие законодательные нормы.

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По информации Министерства иностранных дел Украины, обнародованной 13 августа 2026 года, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет во время военного положения для получения большинства консульских услуг должны подавать военно-учетный документ в электронной форме. Он должен быть действительным и содержать сведения об актуальности персональных данных.

Электронный военно-учетный документ можно сформировать через приложение «Резерв+» после уточнения персональных данных.

В то же время предусмотрены исключения. В частности, это требование не распространяется на оформление удостоверения личности возвращения в Украину, отдельные консульские действия в отношении детей и случаи обращения граждан, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

Если мужчина не может обновить данные через «Резерв+» из-за отсутствия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, он может обратиться в украинское посольство или консульство для оформления соответствующих данных через систему «е-Консул».

Таким образом, пребывание за границей не освобождает от применимых правил военного учета, но выполнение этих требований не означает автоматического возвращения человека в Украину.

Могут вручить повестку мужчине, находящемуся за границей

Вопрос вручения повесток за пределами Украины также нуждается в разграничении полномочий украинских органов и иностранных властей.

Украинские дипломатические учреждения выполняют консульские функции и действуют в пределах полномочий, установленных законодательством. Само пребывание гражданина на консульском учете или обращение за консульской услугой не означает автоматического вручения ему повестки.

В то же время мужчины, на которые распространяются требования украинского законодательства о военном учете и мобилизации, должны соблюдать эти нормы независимо от места жительства. Конкретные обязанности и последствия их нарушения зависят от обстоятельств дела и действующего законодательства.

Если человек получил официальное сообщение от украинских органов или имеет вопрос о своем военно-учетном статусе, следует проверить информацию через официальные государственные ресурсы и, при необходимости, обратиться к юристу.

Что касается новых правил украинцев, которые находятся в Германии

Германия стала одной из стран, с которыми Украина обсуждает возможные механизмы возвращения выехавших с нарушением украинского законодательства граждан.

В то же время, правила временной защиты и условия пребывания украинцев в Германии зависят от решений Европейского Союза и немецкого законодательства.

23 сентября 2026 года официальный портал Germany4Ukraine сообщил, что временная защита для украинцев, уже находящихся в Германии на соответствующих основаниях, продлена до 4 марта 2028 года.

В то же время для людей, впервые въезжающих в ЕС от 5 августа 2026 года, предусмотрены новые условия предоставления временной защиты. В частности, мужчины, на которые распространяются военные обязанности в Украине, должны подтвердить, что они не подпадают под такие обязательства или освобождены от них и имеют право законно уехать из Украины.

Эти изменения не распространяются автоматически на украинцев, уже проживающих в ЕС и имеющих соответствующий статус защиты.

Следовательно, украинским мужчинам за границей следует различать правила получения миграционного статуса, требования военного учета в Украине и возможные процедуры возврата. Это различные юридические вопросы, каждый из которых имеет свои основания и порядок применения.

Что делать мужчинам призывного возраста, находящимся за границей

Гражданам Украины, проживающим за пределами страны, целесообразно проверить свой военно-учетный статус и убедиться, что персональные данные актуальны.

Для этого можно:

Проверить военно-учетные данные через приложение «Резерв+». При необходимости сформировать актуальный электронный военно-учетный документ. Уточнить требования к консульской услуге на официальном сайте МИД Украины или в украинском посольстве. Проверить условия своего пребывания в стране проживания, в частности, правила временной защиты. В случае спорной ситуации обратиться за индивидуальной юридической консультацией.

Следует учитывать, что правила мобилизации, военного учета и пересечения государственной границы могут изменяться. Поэтому перед принятием важных решений необходимо проверять действующую редакцию нормативных актов и официальные разъяснения соответствующих органов.

Вернут ли мужчин призывного возраста в Украину: главное

По состоянию на октябрь 2026 года украинские власти и отдельные европейские партнеры обсуждают способы возвращения мужчин мобилизационного возраста, выехавших за границу с нарушением законодательства. Однако политические заявления и работа межгосударственных групп сами по себе не создают универсальный механизм принудительной депортации.

Украинцы за границей должны соблюдать применимые правила военного учета и требования страны проживания. Конкретные последствия каждого гражданина зависят от его правового статуса, обстоятельств выезда и действующих норм законодательства.

FAQ

Могут ли принудительно вернуть мужчин призывного возраста из-за границы в 2026 году?

Общего автоматического механизма принудительного возвращения всех украинских мужчин мобилизационного возраста нет. Возможность выдворения или другой процедуры возврата зависит от конкретных правовых оснований и законодательства государства пребывания.

Нужно ли мужчинам за границей обновлять военно-учетные данные?

Да, если на них распространяются соответствующие требования украинского законодательства. Для получения большинства консульских услуг мужчины от 18 до 60 лет должны подавать актуальный электронный военно-учетный документ. В то же время предусмотрены исключения, в частности, для оформления удостоверения личности на возвращение в Украину.

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