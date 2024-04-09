Будут ли выходные на Пасху в 2024 году: украинцам рассказали об отдыхе в начале мая

В 2024 году один из самых больших церковных праздников в Украине — Пасха — приходится на 5 мая. Воскресение Христово всегда празднуется в воскресенье, поэтому украинцы получают дополнительный выходной. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, нерабочий день выпадает на понедельник, который следует за праздником.

Будут ли украинцы отдыхать в этом году, когда продолжается полномасштабная война? Следует отметить, что во время действия военного положения (а он был продлен президентом Украины Владимиром Зеленским с 14 февраля по 13 мая 2024 года) дополнительные выходные дни отменяются. То есть большинство украинцев в понедельник, 6 мая, выйдут на работу. Впрочем, работодатели могут давать сотрудникам дать отдых по своему усмотрению. Поэтому здесь все зависит от конкретной компании.

С Пасхой связывают многие другие праздники, празднование которых рассчитывается в зависимости от даты Воскресения Христова. В частности, Вознесение, День Святого Духа и Троица (или Зеленые праздники). Из них всех официальный выходной выпадает только на последний праздник.

2024 Троицу украинцы будут праздновать в воскресенье, 23 июня. То есть в понедельник, 24 июня, у украинцев должен быть дополнительный выходной. Будет ли он пока неизвестно. Ведь все зависит от того, будет ли военное положение снова продлено.

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