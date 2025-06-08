Будут обходить ваш дом десятой дорогой: как защитить свое жилище от мух и комаров

Мухи и комары могут испортить летнее настроение своим присутствием в доме. Но на самом деле есть немало проверенных способов, которые помогут надолго забыть об этих незваных гостях. И не обязательно использовать химию, народные методы зачастую работают не хуже. Рассказываем, как с помощью натуральных средств оградить свой дом от нашествия непрошеных насекомых.

Эфирное масло лаванды. Комары и мухи не переносят запах лаванды. Добавьте несколько капель растительного масла в диффузор или небольшую емкость с водой и поставьте на подоконнике. Можно также капнуть лавандовое масло на шторы или ватные диски и разложить на подоконниках.

Гвоздика с лимоном. Разрежьте лимон пополам и вставьте в мякоть несколько иголок сушеной гвоздики. Такой природный ароматизатор прекрасно отпугивает насекомых. Положите его у кровати или на кухонном столе — и мухи будут обходить ваш дом.

Уксусный спрей. Смешайте воду с яблочным уксусом в соотношении 1:1, добавьте 5–10 капель эфирного масла эвкалипта или мяты. Опрыскивайте этим раствором шторы, дверные проемы и углы комнат. Это поможет не только освежить воздух, но станет барьером для нежелательных гостей.

Базилик в горшке. Базилик — не только ароматная приправа, но и природный репеллент. Выращивайте его на подоконнике или балконе, мухи и комары будут обходить эти места стороной. Еще одно преимущество — зелень всегда пригодится для приготовления вкусных блюд.

Чеснок настой. Нарежьте несколько зубчиков чеснока, залейте горячей водой и дайте настояться. Полученным раствором можно обрабатывать рамы окон и дверей. Запах для человека быстро выветривается, а насекомых такой аромат станет естественным барьером, что не даст проникнуть в ваш дом.