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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
316
Время на прочтение
2 мин

Будут обходить ваш дом десятой дорогой: как защитить свое жилище от мух и комаров

Не обязательно покупать дорогостоящие химические средства, чтобы иметь спокойное лето без насекомых. Достаточно воспользоваться продуктами, которые уже есть у вас дома. Природные ингредиенты не только будут защищать, но и делать атмосферу в вашем доме более уютной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как отогнать мух и комаров

Как отогнать мух и комаров / © www.freepik.com/free-photo

Мухи и комары могут испортить летнее настроение своим присутствием в доме. Но на самом деле есть немало проверенных способов, которые помогут надолго забыть об этих незваных гостях. И не обязательно использовать химию, народные методы зачастую работают не хуже. Рассказываем, как с помощью натуральных средств оградить свой дом от нашествия непрошеных насекомых.

Какие народные средства помогут отогнать мух и комаров: 6 эффективных решений

  1. Эфирное масло лаванды. Комары и мухи не переносят запах лаванды. Добавьте несколько капель растительного масла в диффузор или небольшую емкость с водой и поставьте на подоконнике. Можно также капнуть лавандовое масло на шторы или ватные диски и разложить на подоконниках.

  2. Гвоздика с лимоном. Разрежьте лимон пополам и вставьте в мякоть несколько иголок сушеной гвоздики. Такой природный ароматизатор прекрасно отпугивает насекомых. Положите его у кровати или на кухонном столе — и мухи будут обходить ваш дом.

  3. Уксусный спрей. Смешайте воду с яблочным уксусом в соотношении 1:1, добавьте 5–10 капель эфирного масла эвкалипта или мяты. Опрыскивайте этим раствором шторы, дверные проемы и углы комнат. Это поможет не только освежить воздух, но станет барьером для нежелательных гостей.

  4. Базилик в горшке. Базилик — не только ароматная приправа, но и природный репеллент. Выращивайте его на подоконнике или балконе, мухи и комары будут обходить эти места стороной. Еще одно преимущество — зелень всегда пригодится для приготовления вкусных блюд.

  5. Чеснок настой. Нарежьте несколько зубчиков чеснока, залейте горячей водой и дайте настояться. Полученным раствором можно обрабатывать рамы окон и дверей. Запах для человека быстро выветривается, а насекомых такой аромат станет естественным барьером, что не даст проникнуть в ваш дом.

  6. Кофе и лавровый лист. Высушенную кофейную гущу и несколько листочков лавра положите в металлическую емкость и подожгите. Дым от такой «курильницы» быстро очистит помещение или беседку от назойливых насекомых. Главное, нужно соблюдать технику безопасности и не оставлять средство без присмотра.

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Дата публикации
Количество просмотров
316
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