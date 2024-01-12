Будут в 10 раз вкуснее: добавьте секретный ингредиент в пельмени и родные "ахнут" от удовольствия

Пельмени — вкусное блюдо, которое полюбилось многим украинцам. Очень многие хозяйки, которые готовят пельмени дома, жалуются, что они развариваются во время варки. Чтобы избежать этой неприятной проблемы, нужно знать один секретный ингредиент.

Возьмите небольшую глубокую емкость и выбейте внутрь один сырой яичный желток. Края теста для пельменей смазывайте желтком, который будет играть роль склеивающего средства. После этого даже в кипятке блюдо не будет развариваться, пельмени будут сохранять аппетитную форму и внешний вид.

А вот чтобы сделать привычные пельмени гораздо вкуснее и сочнее, попробуйте такую хитрость. При приготовлении фарша добавьте к нему один секретный ингредиент, который сразу улучшит вкусовые качества пельменей.

Речь идет об обычном картофеле. Именно благодаря этому овощу блюдо получится необычайно вкусным и сочным.

Просто пропустите сырой клубень через мясорубку и смешайте с мясным компонентом. Обратите внимание, что на 250 г фарша нужно взять 200 г картофеля. А для еще большего аромата не забудьте добавить зубчик тертого чеснока. Причем от лука отказываться не придется. Все эти овощи отлично смешиваются меж собой.

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