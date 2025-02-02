Будут вытекать деньги из кошелька и не будет здоровья: почему еще нельзя носить дырявые носки

По народным приметам одежду, на которой есть дырки, носить нельзя, чтобы не навлечь на себя беды.

Если у вас есть носки с дырками, носить их не стоит. Как пишет ресурс Ukr.Media, мистики и эзотерики в один голос уверяют, что это очень опасно, и вот почему.

Почему ни в коем случае нельзя носить дырявые носки

По народным приметам через дыры в одежде вытекает жизненный ресурс, организм слабеет, теряя свою сопротивляемость болезням. Поэтому можно заболеть даже неизлечимыми и очень тяжелыми болезнями.

Дыры на одежде могут спровоцировать проблемы в работе и потерю уверенности в себе. Также могут быть расставания с близкими людьми.

Если вы случайно одели носки, в которых есть дырки, это может означать, что ваш внутренний мир и мысли нуждаются в упорядочении и систематизации. Иначе может наступить период хаоса в жизни, все будет вальться из рук и ничего не будет получаться.

Когда снится, что человек во сне надевает дырявые носки, это значит, что нужно избегать сплетен и интриг недоброжелателей.

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