Букет популярных цветов может убить кота или собаку за несколько часов: в чем опасность

Ландыши / © Pixabay

Ландыш, который часто добавляют к весенним букетам из-за его нежных белых цветов и сильного аромата, может представлять смертельную опасность для домашних животных. Ветеринары предупреждают, что растение токсично для собак, кошек и даже лошадей, а без быстрого лечения отравления иногда заканчивается летально уже через несколько часов.

Об этом сообщило издание Firstvet.

Ландыш (Convallaria majalis) — это многолетнее растение с небольшими белыми цветами колокольчатой формы и красными ягодами. Цветет растение в конце весны и летом.

Несмотря на то, что ландыш не относится к настоящим лилиям, он также очень токсичен для животных. Опасными считаются абсолютно все части растения — от цветов и листьев до корней и луковиц. Наибольшая концентрация токсических веществ содержится именно в луковице.

Растение содержит 38 различных карденолидов — сердечных гликозидов, которые могут нарушать нормальную работу сердца и раздражать желудочно-кишечный тракт. Кроме этого, в ландыше есть сапонины, способные вызывать рвоту, диарею, боль в животе и кровь в кале.

Симптомы отравления у собак и кошек могут появляться достаточно быстро. Среди наиболее распространенных признаков — рвота, чрезмерное слюноотделение, тошнота, потеря аппетита, диарея, слабость и подавленное состояние. Также у животных могут возникать нарушения сердечного ритма, замедленное сердцебиение, снижение АД, расширение зрачков, дезориентация и неустойчивая походка.

В тяжелых случаях возможны тремор, судороги, резкая слабость, запятая и смерть. Ветеринары отмечают, что особенно опасно проглатывание луковицы растения, поскольку это может привести к летальному исходу в течение нескольких часов.

Если владелец подозревает, что кот или собака могли съесть ландыш, необходимо немедленно обратиться к ветеринару. Специалисты не рекомендуют самостоятельно вызывать рвоту у животного, ведь токсины этого растения быстро всасываются в организм.

Для лечения ветеринары могут провести промывание желудка под наркозом и дать активированный уголь для поглощения остатков токсинов. Также животные обычно проводят анализы крови и госпитализируют для постоянного контроля сердечного ритма, артериального давления и уровня кислорода.

Во время лечения домашним питомцам могут вводить жидкости, электролиты, препараты от тошноты, кислород и лекарства для коррекции аритмии. Если серьезных осложнений удалось избежать, животное может провести в стационаре несколько дней до полного стабилизации состояния.

