Бульон будет прозрачным, ароматным и вкусным: вот в чем секрет приготовления

Что нужно сделать, чтобы бульон приобрел характерный золотистый цвет: советы профессионалов.

Опытные хозяйки имеют свои секреты приготовления вкусного насыщенного бульона. Однако не всем удается приготовить прозрачный золотистый бульон с невероятным ароматом. Профессиональные повара раскрыли секреты приготовления идеального бульона с насыщенным вкусом и ароматом. Рассказываем, как приготовить прозрачный бульон и добиться характерного золотистого цвета блюда.

Что делать, чтобы бульон получился прозрачным и золотистым: секреты профессионалов

Выбор высококачественных продуктов. Лучше всего для приготовления бульона использовать домашнюю курицу. Такое мясо будет иметь больше питательных веществ, которые отдаст блюду во время варки. Перед приготовлением курицу следует замочить на 30 минут в холодной воде. Это поможет убрать излишние примеси.

Лучше всего для приготовления бульона использовать домашнюю курицу. Такое мясо будет иметь больше питательных веществ, которые отдаст блюду во время варки. Перед приготовлением курицу следует замочить на 30 минут в холодной воде. Это поможет убрать излишние примеси. Обжаривание овощей. Чтобы блюдо приобрело характерный золотистый цвет и невероятно насыщенный аромат, лук и морковь перед добавлением в бульон лучше обжарить. Овощи следует разрезать на несколько частей и обжарить на сухой сковороде. Это придаст бульону глубину и богатство вкуса.

Чтобы блюдо приобрело характерный золотистый цвет и невероятно насыщенный аромат, лук и морковь перед добавлением в бульон лучше обжарить. Овощи следует разрезать на несколько частей и обжарить на сухой сковороде. Это придаст бульону глубину и богатство вкуса. Процесс приготовления. Уложите куриное мясо и овощи в кастрюлю, залейте холодной водой, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Обязательно снимайте образующуюся на поверхности пену, тогда бульон будет прозрачным. И еще очень важно: после закипания огонь нужно убавить, иначе жидкость станет мутной. Не следует накрывать кастрюлю крышкой.

Уложите куриное мясо и овощи в кастрюлю, залейте холодной водой, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Обязательно снимайте образующуюся на поверхности пену, тогда бульон будет прозрачным. И еще очень важно: после закипания огонь нужно убавить, иначе жидкость станет мутной. Не следует накрывать кастрюлю крышкой. Хранение бульона. Чтобы блюдо оставалось свежим и вкусным как можно дольше, перед тем как убрать бульон в холодильник, отделите мясо от костей. Это продлит срок хранения продукта на несколько дней.

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