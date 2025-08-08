ТСН в социальных сетях

Бульон будет прозрачным, как родниковая вода: просто добавьте этот овощ после закипания

Каждая хозяйка пытается сварить идеальный прозрачный бульон. Однако очень часто даже качественное мясо, чистая вода и вовремя снятая пенка не гарантируют нужного результата. И дело вот в чем.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Как сварить прозрачный бульон

Как сварить прозрачный бульон / © Фото из открытых источников

Оказывается, есть один простой, но действенный секрет, который поможет сварить прозрачный бульон без мути. Надо только добавить луковицу в шелухе. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».

Почему именно лук в шелухе делает бульон прозрачным

При варке мяса, особенно на костях, в воду попадают белки, которые и придают бульону мутности. Снятие пенки частично решает проблему. А вот целая луковица с шелухой работает как естественный фильтр, овощ впитывает лишние примеси, придает легкий привкус и аромат и красивый янтарный цвет.

Как и когда правильно класть лук в бульон

  1. Не нужно чистить лук, тщательно помойте и бросайте с шелухой, потому что именно она имеет эффект очистки бульона.

  2. Добавлять лук необходимо после первого закипания, когда сняли пену.

  3. Варите до конца, луковица легко вынимается и не разваливается.

Что еще сделать, чтобы бульон получился прозрачным

  1. Варите на малом огне 2-3 часа, это делает бульон прозрачным и насыщенным.

  2. Не доливайте воду в процессе варки, лучше сразу налить нужное количество.

  3. Солите только в конце приготовления, тогда бульон будет нежнее.

  4. Не забывайте овощи: морковь, сельдерей, лавровый лист и перец горошком — это классический набор для насыщенного вкуса и аромата.

