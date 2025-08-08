- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 240
- Время на прочтение
- 1 мин
Бульон будет прозрачным, как родниковая вода: просто добавьте этот овощ после закипания
Каждая хозяйка пытается сварить идеальный прозрачный бульон. Однако очень часто даже качественное мясо, чистая вода и вовремя снятая пенка не гарантируют нужного результата. И дело вот в чем.
Оказывается, есть один простой, но действенный секрет, который поможет сварить прозрачный бульон без мути. Надо только добавить луковицу в шелухе. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».
Почему именно лук в шелухе делает бульон прозрачным
При варке мяса, особенно на костях, в воду попадают белки, которые и придают бульону мутности. Снятие пенки частично решает проблему. А вот целая луковица с шелухой работает как естественный фильтр, овощ впитывает лишние примеси, придает легкий привкус и аромат и красивый янтарный цвет.
Как и когда правильно класть лук в бульон
Не нужно чистить лук, тщательно помойте и бросайте с шелухой, потому что именно она имеет эффект очистки бульона.
Добавлять лук необходимо после первого закипания, когда сняли пену.
Варите до конца, луковица легко вынимается и не разваливается.
Что еще сделать, чтобы бульон получился прозрачным
Варите на малом огне 2-3 часа, это делает бульон прозрачным и насыщенным.
Не доливайте воду в процессе варки, лучше сразу налить нужное количество.
Солите только в конце приготовления, тогда бульон будет нежнее.
Не забывайте овощи: морковь, сельдерей, лавровый лист и перец горошком — это классический набор для насыщенного вкуса и аромата.