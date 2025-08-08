Бульон будет прозрачным, как родниковая вода: просто добавьте этот овощ после закипания

Как сварить прозрачный бульон / © Фото из открытых источников

Оказывается, есть один простой, но действенный секрет, который поможет сварить прозрачный бульон без мути. Надо только добавить луковицу в шелухе. Об этом пишет ресурс «Добрые Новости».

Почему именно лук в шелухе делает бульон прозрачным

При варке мяса, особенно на костях, в воду попадают белки, которые и придают бульону мутности. Снятие пенки частично решает проблему. А вот целая луковица с шелухой работает как естественный фильтр, овощ впитывает лишние примеси, придает легкий привкус и аромат и красивый янтарный цвет.

Как и когда правильно класть лук в бульон

Не нужно чистить лук, тщательно помойте и бросайте с шелухой, потому что именно она имеет эффект очистки бульона. Добавлять лук необходимо после первого закипания, когда сняли пену. Варите до конца, луковица легко вынимается и не разваливается.

Что еще сделать, чтобы бульон получился прозрачным