Чем заменить бумажные полотенца на кухне / © pexels.com

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Есть более простая альтернатива для ежедневных кухонных дел — обычные хлопчатобумажные полотенца и салфетки. Они хорошо впитывают влагу, выдерживают многократную стирку и могут заменить значительную часть бумажных изделий. Рассказываем, как их использовать, за чем следить при уходе и действительно ли такая замена поможет сэкономить.

Почему стоит заменить бумажные полотенца тканевыми

Главное преимущество хлопчатобумажных полотенец очевидно: их не нужно выбрасывать после каждого использования. Вытерли стол, высушили руки или убрали капли воды у раковины — полотенце можно постирать и использовать снова.

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Хлопок хорошо впитывает влагу, поэтому подходит для большинства привычных кухонных задач. К тому же такие полотенца обычно легко стираются, а при надлежащем уходе они долго сохраняют свои свойства.

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Есть несколько причин попытаться перейти на тканевый текстиль:

Меньше затрат на одноразовые изделия. Не придется так часто покупать бумажные полотенца.

Меньше мусор. Использованное тканевое полотенце после стирки снова становится пригодным для работы.

Удобство в быту. Несколько салфеток можно держать у раковины, а чистые полотенца — в кухонном ящике.

Различные способы использования. Ими можно вытирать руки, посуду, столешницы и убирать небольшие загрязнения.

Конечно, тканевые полотенца тоже нуждаются в уходе: их нужно стирать, сушить и своевременно менять. Но если использовать их регулярно, это может быть более выгодной альтернативой постоянной покупке бумажных изделий.

Как использовать хлопчатобумажные полотенца на кухне

Чтобы тканевые салфетки действительно были удобными, лучше сразу распределить их по назначению. Например, одно полотенце оставить для рук, другое использовать для посуды, а отдельную салфетку — для столешницы и кухонных поверхностей.

Так вы не будете переносить остатки пищи и загрязнения с одного места на другое.

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Для ежедневного использования можно подготовить небольшой комплект:

полотенце для рук у раковины;

салфетку для вытирания стола и столешницы;

полотенце для чистой посуды;

отдельную ткань для уборки разлитых напитков.

Использованные полотенца не следует складывать вместе с чистыми. Лучше отвести для них отдельную корзину или тканевый мешочек, а после накопления постирать.

Есть ситуации, когда бумажные полотенца все же удобнее. К примеру, если нужно убрать жир, сок сырого мяса или другие загрязнения, которые нежелательно оставлять на многоразовой ткани. В таких случаях одноразовое изделие можно сразу выбросить.

Как стирать кухонные полотенца, чтобы они оставались чистыми

Кухонный текстиль загрязняется быстрее, чем кажется. На нем остаются капли воды, частицы еды, жир и микроорганизмы. Особенно это касается полотенец, которые постоянно лежат у раковины или остаются влажными после использования.

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Поэтому важно не ждать появления неприятного запаха или заметных пятен. Полотенца нужно регулярно менять и стирать, даже если они еще чисты.

Вот несколько простых правил:

Разделяйте полотенца по назначению. Не вытирайте одним и тем же изделием руки, посуду и поверхности после обработки сырых продуктов. Не оставляйте ткань мокрой. После использования расправьте полотенце и повесьте его сушиться. Не откладывайте стирку. Если на ткани остались жир, еда или неприятный запах, пора ее постирать. Стирайте загрязненные полотенца отдельно от чистых вещей. Особенно, если они использовались для уборки кухонных поверхностей. Учитывайте рекомендации изготовителя. Выбирайте температуру и режим стирки в соответствии с составом ткани.

Отдельного внимания требуют полотенца, контактировавшие с сырым мясом, птицей или рыбой. Их нужно стирать сразу, используя соответствующий режим и моющее средство. Если ткань позволяет, лучше выбрать более высокую температуру стирки.

Действительно ли можно сэкономить на бумажных полотенцах

На первый взгляд, разница очевидна: бумажные полотенца заканчиваются, а тканевые можно использовать снова. Однако размер экономии зависит от того, сколько бумажных изделий вы покупаете, сколько стоит комплект хлопчатобумажных салфеток и как часто приходится стирать их.

На расходы также влияют вода, электроэнергия и стиральные средства. Поэтому говорить о гарантированной экономии для каждой семьи не стоит.

Чтобы проверить, выгодна ли такая замена именно для вас, можно начать с небольшого комплекта из нескольких полотенец. В течение месяца понаблюдайте, насколько реже приходится покупать бумажные изделия. Так будет проще оценить реальную разницу в издержках.

Не обязательно отказываться от бумажных полотенец полностью. Их можно оставить для уборки особо грязных поверхностей или ситуаций, когда использованный материал лучше сразу утилизировать. А для вытирания рук, посуды и обычной уборки использовать тканевые салфетки.

В результате на кухне будет меньше одноразовых отходов, а расходы на бумажные полотенца могут заметно сократиться.

FAQ

Чем заменить бумажные полотенца на кухне?

Вместо бумажных полотенец можно использовать хлопчатобумажные салфетки и многоразовые тканевые полотенца. Они подходят для вытирания рук, посуды, столешниц и уборки небольших загрязнений. После использования их следует постирать и хорошо высушить. Для сырого мяса, рыбы и других потенциально опасных загрязнений лучше использовать отдельные уборочные средства.

Как часто нужно стирать кухонные полотенца?

Кухонные полотенца нужно менять регулярно, не допуская, чтобы они долго оставались влажными или загрязненными. Точная частота зависит от того, для чего они используются и насколько интенсивно. Если полотенце контактировало с сырым мясом, рыбой или птицей, его следует постирать сразу. Полотенца для рук и посуды также следует менять часто, даже если у них еще нет неприятного запаха.

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