Были ловеласами: такие украинские фамилии указывают, что ваши предки вели разгульный образ жизни

На генеалогическом портале "Рідні" можно узнать, какие украинские фамилии давали в древности настоящим развратникам.

Так, например, родовая фамилия Бабий достаточно распространена и сегодня. Оно насчитывает 15 403 носителей, а по распространенности занимает 155 место. Чаще его можно встретить в Приднестровье. В частности, настоящим центром этой интересной фамилии является Тальновский район Черкасской области. Такое родовое имя можно найти в Киеве, Хмельницком, Львове, Тернополе и Виннице.

Еще одна украинская фамилия, которую давали настоящим донжуанам, это Кохан. Официально сегодня насчитывается 5102 его носителя, а по распространенности оно занимает 694 место. Больше всего представителей этого родового имени в Закарпатье, в частности, в Мукачевском районе. Также они проживают в Киеве, Харькове, Львове.

Достаточно популярное родовое имя, которое в древности наши предки давали тем, кто вел развратную жизнь, есть Огыр. Огырем предки называли самца коня, уже достигшего половой зрелости. Сегодня насчитывается 209 человек, которые носят такую интересную фамилию, поэтому по распространенности она занимает 23033 место. Чаще его можно встретить на Приднестровье, в частности, Козельщинском районе Полтавщины. Но его можно встретить в Кременчуге, Горишних Плавнях, Хорешках.

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