Быстрый режим: что можно постирать за 15-20 минут, а что категорически запрещено класть в барабан

Что можно стирать при режиме быстрой стирки / © www.freepik.com/free-photo

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Режим «Быстрая стирка» — это настоящее спасение, если нужно быстро освежить рубашку, легкую юбку или шорты. Подходит ли эта программа для стирки больших объемных вещей? Нет. Цикл быстрой стирки на 15 или 20 минут имеет свои ограничения, и неправильный выбор вещей может испортить как одежду, так и стиральную машинку. Рассказываем, для чего нужна программа «Быстрая стирка», что можно стирать в таком режиме, а какие вещи лучше оставить для полного цикла.

Для чего нужен режим быстрой стирки на 15-20 минут

Режим быстрой стирки — это не полноценная очистка, а быстрое освежение вещей, не имеющих серьезных загрязнений и неприятных запахов. За 15-20 минут стиральная машинка успевает залить воду, частично растворить моющее средство, поэтому лучше использовать жидкие гели. Затем прибор делает несколько оборотов, сливает воду и еще успевает слегка отжать постиранные вещи. Поэтому при программе «Быстрая стирка» грязная одежда просто не успеет постираться.

Что можно стирать при режиме быстрой стирки

Рубашки, футболки, блузки, если вы одевали их только раз и у них нет пятен.

Легкие летние шорты и юбки из тонких тканей, не имеющие въедливых запахов и загрязнений.

Платки, шарфики, легкое белье из микрофибры или синтетических тканей.

Носки и капроновые колготки, которые одевались всего на несколько часов.

Тонкие летние платья без тяжелого декора и подкладок.

Одежда для новорожденных, которая требует частого обновления.

Какую одежду категорически нельзя стирать при режиме быстрой стирки

Джинсы и брюки из плотной ткани не успеют даже хорошо намокнуть, не говоря уже о качественной стирке.

Толстые майки, свитера, худи. Тяжелый трикотаж не выстирается, а только станет влажным.

Одеяла, покрывала, постельное белье. Объемные вещи будут мешать вращению барабана.

Повседневная одежда с пятнами. Вся грязь останется на месте, стиральный порошок даже не успеет подействовать.

Одежда со специальными мембранами или резиновой пропиткой. Короткий цикл стирки может испортить защитные свойства таких вещей.