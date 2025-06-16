Быстро и просто реанимировать слипшиеся холодные макароны: запомните простой лайфхак

Как быстро реанимировать слипшиеся макароны / © Pixabay

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Об этом рассказали в блоге в Instagram awesome_motherhood.

Если вы привыкли для разогрева вчерашних макарон использовать микроволновку, лучше прекратить так делать. В ней вкус и облик блюда только ухудшатся.

Эксперты советуют вскипятить в чайнике небольшое количество воды, а затем залить ею слипшиеся макароны.

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Затем кастрюлю с макаронами и теплой водой поставьте на плиту и, когда жидкость снова закипит, аккуратно перемешивайте деревянной ложкой блюдо.

Приблизительно через пол минуты макароны разделятся и снова будут напоминать только что приготовленное блюдо.