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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Быстро и просто реанимировать слипшиеся холодные макароны: запомните простой лайфхак

Неприятности на кухне могут произойти даже у самых опытных поваров. Часто недавно сваренные макароны превращаются в сплошной ком. К счастью, существует обычный лайфхак, который поможет “оживить” блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как быстро реанимировать слипшиеся макароны

Как быстро реанимировать слипшиеся макароны / © Pixabay

Об этом рассказали в блоге в Instagram awesome_motherhood.

Если вы привыкли для разогрева вчерашних макарон использовать микроволновку, лучше прекратить так делать. В ней вкус и облик блюда только ухудшатся.

Эксперты советуют вскипятить в чайнике небольшое количество воды, а затем залить ею слипшиеся макароны.

Затем кастрюлю с макаронами и теплой водой поставьте на плиту и, когда жидкость снова закипит, аккуратно перемешивайте деревянной ложкой блюдо.

Приблизительно через пол минуты макароны разделятся и снова будут напоминать только что приготовленное блюдо.

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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