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Быстро и просто реанимировать слипшиеся холодные макароны: запомните простой лайфхак
Неприятности на кухне могут произойти даже у самых опытных поваров. Часто недавно сваренные макароны превращаются в сплошной ком. К счастью, существует обычный лайфхак, который поможет “оживить” блюдо.
Об этом рассказали в блоге в Instagram awesome_motherhood.
Если вы привыкли для разогрева вчерашних макарон использовать микроволновку, лучше прекратить так делать. В ней вкус и облик блюда только ухудшатся.
Эксперты советуют вскипятить в чайнике небольшое количество воды, а затем залить ею слипшиеся макароны.
Затем кастрюлю с макаронами и теплой водой поставьте на плиту и, когда жидкость снова закипит, аккуратно перемешивайте деревянной ложкой блюдо.
Приблизительно через пол минуты макароны разделятся и снова будут напоминать только что приготовленное блюдо.