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Быстро, просто и очень вкусно: сезонный рецепт домашнего пирога с вишней
Пирог получается мягким, воздушным и с легкой ягодной кислинкой, идеально сочетающейся со сладким тестом.
Сочная вишня, нежное тесто и приятный аромат домашней выпечки — этот пирог станет отличным дополнением к летнему чаепитию. Рецепт не нуждается в сложных ингредиентах. Пирог получается мягким, воздушным и легкой ягодной кислинкой, которая идеально сочетается со сладким тестом.
ТСН.ua подготовил рецепт пирога с вишней от шеф-повара Евгения Клопотенко.
Ингредиенты:
300 г муки
3 яйца
250 мл кефира 2,5%
10 г разрыхлителя
200 г сахара
10 г ванильного сахара
300-350 г вишни без косточки
25 г сливочного масла
щепотка соли
Приготовление
Готовим тесто. В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. С помощью миксера хорошо взбейте яично-сахарную смесь до состояния белой пены.
Затем добавьте кефир и перемешайте до однородного состояния. После этого добавьте к смеси муку и разрыхлитель.
Тесто по консистенции должно походить на то, как на оладьи, — стекать с венчика тяжелой лентой.
Форму для выпечки полностью смажьте сливочным маслом. Аккуратно выложите тесто. Сверху на него равномерно выложите вишню. С нее следует предварительно удалить косточки.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Ставьте выпекаться пирог на 45 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной шпажкой.
Напомним, мы делились рецептом десерта с клубникой, который станет вашим фаворитом лета.