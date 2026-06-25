Быстро, просто и очень вкусно: сезонный рецепт домашнего пирога с вишней

Вишневый пирог. / © Credits

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Сочная вишня, нежное тесто и приятный аромат домашней выпечки — этот пирог станет отличным дополнением к летнему чаепитию. Рецепт не нуждается в сложных ингредиентах. Пирог получается мягким, воздушным и легкой ягодной кислинкой, которая идеально сочетается со сладким тестом.

ТСН.ua подготовил рецепт пирога с вишней от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

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300 г муки

3 яйца

250 мл кефира 2,5%

10 г разрыхлителя

200 г сахара

10 г ванильного сахара

300-350 г вишни без косточки

25 г сливочного масла

щепотка соли

Приготовление

Готовим тесто. В миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. С помощью миксера хорошо взбейте яично-сахарную смесь до состояния белой пены. Затем добавьте кефир и перемешайте до однородного состояния. После этого добавьте к смеси муку и разрыхлитель. Тесто по консистенции должно походить на то, как на оладьи, — стекать с венчика тяжелой лентой. Форму для выпечки полностью смажьте сливочным маслом. Аккуратно выложите тесто. Сверху на него равномерно выложите вишню. С нее следует предварительно удалить косточки. Разогрейте духовку до 180 градусов. Ставьте выпекаться пирог на 45 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной шпажкой.

Напомним, мы делились рецептом десерта с клубникой, который станет вашим фаворитом лета.

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