Быстро заснете и не будет просыпаться ночью: ученые рекомендуют употреблять два ингредиента против бессонницы

Бессонница становится все более распространенной проблемой. Но чтобы улучшить свой сон и не просыпаться в течение ночи, можно употреблять продукты, которые есть под рукой почти у каждого.

Часто ли вы вертетесь во сне, пытаясь найти удобную позу? Или, возможно, вы просыпаетесь рано утром и не чувствуете, что отдохнули? В современном мире проблемы со сном стали частой проблемой. Они приводят к значительному ухудшению качества жизни, поэтому с ними нужно бороться.

Поэтому на портале Pysznosci.pl поделились эффективным способом, который поможет вам быстрее засыпать вечером и не просыпаться всю ночь.

Не стоит сразу переходить к аптечным средствам, возможно вам помогут народные рецепты. Все, что вам нужно всего два ингредиента, которые можно найти в кухне. Из них вы приготовите смесь, которая поможет уснуть. Речь идет о натуральном меде (5 ч. ложек) и розовой гималайской соль (1 ст. ложка).

В небольшой стеклянной емкости тщательно смешайте эти два ингредиента, зайкройте крышкой и храните в темном, прохладном месте. Непосредственно перед сном возьмите 1 ч. ложку смеси под язык и дайте раствориться.

Почему такое натуральное средство работает

Как крепко спать в течение всей ночи: нужно два ингредиента / Фото: Unsplash

Благодаря натуральному меду происходит незначительное повышение уровня инсулина, стимулирующего секрецию серотонина – гормона, отвечающего за засыпание и регуляцию сна. В сочетании с розовой гималайской солью, которая богата микроэлементами, в частности, калием, магнием и кальцием, он помогает снизить количество гормона стресса, расслабить организм и подготовить его к спокойному сну.

А еще гималайская соль помогает снабдить организм всеми необходимыми веществами, чтобы поддерживать его функционирование в течение дня.

Природное средство является прекрасной и безопасной альтернативой снотворным и аптечным лекарствам. Его достаточно легко приготовить, а ингредиенты доступны украинцам. Уже через несколько дней использования смеси вы заметите, что стали лучше спать.

Чтобы усилить эффект от средства, следует обеспечить должную гигиену сна. Ложиться спать и вставать всегда в одно и то же время, избегать алкоголя и кофеина перед сном, убедиться, что в спальне тихо, темно и прохладно.

Если же проблемы со сном продолжаются и становятся регулярными, следует обратиться к врачу.

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