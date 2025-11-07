Быстрое приготовление компоста в мешках: сегодня делаем, весной вносим

Компост в мешках

Традиционный компост, хоть и является эффективным органическим удобрением, имеет один существенный недостаток: его правильное созревание длится не менее одного-двух лет, что часто слишком долго ждет.

Как известно, компост ценится за его доступность, эффективность и способность улучшать структуру почвы, обеспечивая растения необходимыми микроэлементами. Он готовится буквально из того, что всегда находится под рукой на любом дачном участке: практически из любых растительных остатков, включая скошенную траву, сорняки, кухонные очистки, ботву овощей и тонкие ветки.

Для тех, кто не готов ждать так долго, существует метод приготовления быстрого компоста в мешках. Если приступить к закладке такого компоста осенью, то уже к весне садовник получит полноценное, готовое к использованию удобрение для своих грядок.

Преимущества компостирования в мешках

В отличие от традиционного способа создания компоста, метод быстрого компостирования в мешках имеет практически одни только плюсы.

Удобрение будет готово уже через 2–3 месяца, в то время как для созревания «обычного» компоста нужен минимум год.

Для создания компостных ящиков, ям или куч не нужно выделять отдельный участок. При необходимости мешки с компостом можно легко перенести в другое место, освободив территорию, например для дополнительных грядок.

Вам не нужно регулярно перелопачивать компостную массу в процессе ее созревания. Достаточно несколько раз перевернуть мешки с боку на бок, хотя многие огородники обходятся и без этого.

Созревающий в мешках компост не размывается дождями. Кроме того, в герметично запечатанной емкости не заведутся новые вредители и не появятся дополнительные семена и корни сорняков, занесенные извне, поскольку старые компоненты уже разложились.

Среди условных недостатков можно выделить необходимость периодически тратиться на специальные мешки, поскольку старые со временем изнашиваются и рвутся. Также для быстрого компостирования желательно закладывать весь материал для будущего удобрения одноразово, чтобы он перегнил синхронно. Это означает, что органического материала-исходника понадобится сразу много, хотя для большинства садоводов это не проблема даже на небольшом участке.

Как быстро сделать компост в домашних условиях в мешках

Сделать компост ускоренным способом совсем нетрудно. Для этого понадобятся специальные мешки, разнообразные растительные остатки, земля, пара полезных добавок и немного солнечного места.

Требования к мешкам

Следует выбирать мешки из темного материала, хорошо притягивающего солнечный свет, поскольку для приготовления компоста, как и в традиционном методе, требуется много тепла.

Пакеты не должны быть небольшого объема, иначе компост быстро пересохнет, а температура не достигнет нужных высоких показателей. Обычно рекомендуется покупать мешки емкостью 120–250 литров.

Материал должен быть достаточно плотным и не растягиваться, чтобы гарантированно выдержать сильные дожди, перепады температур и морозы.

Многие обходятся плотными черными полиэтиленовыми мусорными пакетами, но надежнее приобрести специализированные мешки (для строительного мусора или сбора листьев).

Сырье и наполнение мешков с компостом

Сырьем для будущего компоста, как и для обычного, могут быть любые растительные остатки, припорошенные огородной землей. это полотенцы, скошенная трава, обломки ветвей и коры, овощная ботва, остатки фруктов, а также обрезки бумаги и картона. Некоторые садоводы даже укладывают небольшие куски отснятого дерна, предварительно отряхнув с корней лишнюю землю — за несколько месяцев дерн также прекрасно перерабатывается.

Что нельзя бросать и в компостную яму

Неудачным выбором будут долго перерабатываемые опавшие листья текущего сезона и кожура цитрусовых, а также обрезки вечнозеленых растений.

Процесс могут замедлить ботву картофеля и томатов, клещевину и ракитник.

Вредные сорняки — обсемененные и многолетние корневищные сорняки добавлять не стоит.

Идеально, компостообразующим бактериям понравится соотношение азотистого (трава, бобовые) и углеродного (ветви, бумага) сырья в пропорции 1 к 30. В то же время избыток азотсодержащих растений (например, остатки бобовых) может привести к образованию продукта с чрезмерно резким аммиачным запахом.

Весь зараженный и больной (даже вероятно) растительный материал следует сжечь, чтобы предотвратить распространение болезни.

Из продуктов животного происхождения допустимо добавлять лишь немного птичьего помета и перепревшего (ни в коем случае не свежего!) гноя. Абсолютно запрещены искусственные материалы — синтетика, пластик, полиэтилен, резина, цветные ткани, ламинированная бумага.

Как ускорить созревание компоста

Для ускорения созревания в каждый мешок следует добавить литровую банку древесной золы и горсть аммиачной селитры.

Некоторые огородники также используют биогумус, эм-препараты или раствор почвенных бактерий, хотя при наличии в мешке почвы это не обязательно.

Все слои компоста в мешках необходимо плотно утрамбовать. если исходная масса кажется слишком сухой, ее следует слегка увлажнить.

Затем мешки крепко завязывают или герметично затягивают скотчем — это очень важно. дополнительные отверстия для аэрации в мешках делать не нужно.

В завершение мешки размещают в таком месте на участке, где они не будут мешать (лучше, если место будет солнечным), и оставляют на 2,5-3 месяца.

По прохождении этого времени вы получите рыхлый чистый перепревший компост с нейтральным запахом. он пригоден абсолютно для любых целей — мульчирование грядок и приствольных кругов, удобрение огородных растений, плодовых деревьев и даже комнатных цветов, а также для выращивания рассады.

Быстрый компост в мешках является прекрасной альтернативой громоздким и трудоемким традиционным компостным ямам, попробуйте этот метод — он не отнимет у вас много времени или сил.