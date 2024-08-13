Быстрый психологический тест в картинках: чего вам сейчас не хватает в жизни

Этот тест поможет выяснить, чего вам не хватает именно сейчас, чтобы ощутить радость жизни.

Рассказываем, ссылаясь на материал "РБК-Украина", как определить, каково ваше подсознательное желание.

Психологический тест в картинках

Посмотрите на картинку с цветными птицами. Следует быстро, не задумываясь, выбрать одну из них, которая вам понравилась больше всего. Нашему подсознанию хватает три секунды, чтобы сделать правильный выбор, поэтому не нужно долго размышлять. Таким образом вы сможете узнать свои истинные желания и потребности.

Психологический тест в картинках / Фото: Freepik

Результаты теста: что вам нужно именно сейчас

Птица 1. Вам следует научиться говорить "нет". Вы очень активный человек, поэтому иногда можете брать на себя слишком много ответственности, что впоследствии приводит к физическому и эмоциональному истощению. Не следует ставить потребности других людей выше своих интересов, так вы сможете избавиться от ощущения хронической усталости и избежать проблем со здоровьем.

Вам следует научиться говорить "нет". Вы очень активный человек, поэтому иногда можете брать на себя слишком много ответственности, что впоследствии приводит к физическому и эмоциональному истощению. Не следует ставить потребности других людей выше своих интересов, так вы сможете избавиться от ощущения хронической усталости и избежать проблем со здоровьем. Птица 2. Необходимо выйти из позиции жертвы. Вам может постоянно казаться, что жизнь к вам несправедлива и другие люди тоже. Такая позиция приведет к тому, что вам будет трудно контролировать свою жизнь. Поэтому следует овладеть своими эмоциями и принять жизнь и людей такими, какие они есть. Также нужно научиться быть собой даже если это кому-то не нравится.

Необходимо выйти из позиции жертвы. Вам может постоянно казаться, что жизнь к вам несправедлива и другие люди тоже. Такая позиция приведет к тому, что вам будет трудно контролировать свою жизнь. Поэтому следует овладеть своими эмоциями и принять жизнь и людей такими, какие они есть. Также нужно научиться быть собой даже если это кому-то не нравится. Птица 3. Чаще расслабляйтесь. Вы совсем не умеете отдыхать, поэтому нужно научиться не думать постоянно о делах и работе. Обязательно выделяйте себе время на то, чтобы восстановить свои силы, потому что они у вас не безграничны.

Чаще расслабляйтесь. Вы совсем не умеете отдыхать, поэтому нужно научиться не думать постоянно о делах и работе. Обязательно выделяйте себе время на то, чтобы восстановить свои силы, потому что они у вас не безграничны. Птица 4. Вам не хватает уверенности в себе. Не бойтесь ошибаться, это обязательная составляющая процесса получения опыта и новых навыков. Если вы проработаете эту проблему, перед вами откроются новые возможности. Старайтесь не воспринимать все слишком серьезно и доверьтесь жизни, она вас не подведет.

Вам не хватает уверенности в себе. Не бойтесь ошибаться, это обязательная составляющая процесса получения опыта и новых навыков. Если вы проработаете эту проблему, перед вами откроются новые возможности. Старайтесь не воспринимать все слишком серьезно и доверьтесь жизни, она вас не подведет. Птица 5. Вы умеете сочувствовать, но вам сложно открываться другим. Люди могут обращаться к вам за поддержкой, а вы не получаете того же. Вам следует не бояться делиться своими переживаниями с теми людьми, которым вы доверяете, вас обязательно поддержат и дадут совет.

Вы умеете сочувствовать, но вам сложно открываться другим. Люди могут обращаться к вам за поддержкой, а вы не получаете того же. Вам следует не бояться делиться своими переживаниями с теми людьми, которым вы доверяете, вас обязательно поддержат и дадут совет. Птица 6. Вы щедрый и отзывчивый человек, но во всем должен быть баланс. Поэтому если вы беспокоитесь о других, не стесняйтесь просить помощи. Вас обязательно поддержат друзья и близкие, только стоит сказать, что вам нужна помощь или совет.

Вы щедрый и отзывчивый человек, но во всем должен быть баланс. Поэтому если вы беспокоитесь о других, не стесняйтесь просить помощи. Вас обязательно поддержат друзья и близкие, только стоит сказать, что вам нужна помощь или совет. Птица 7. Ваша энергия бьет через край, вы положительная личность, умеющая вдохновлять. Впрочем, если вы чувствуете, что ваше внутреннее пламя угасает, стоит побыть наедине, чтобы восстановить свой ресурс. Обязательно планируйте время для себя и своих любимых занятий, это поможет вам отдохнуть и снова испытывать радость жизни.

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