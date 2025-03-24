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Быстрый рецепт: маринованные шампиньоны по-корейски — уже через час можно на стол

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
161 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
71
Время на прочтение
2 мин
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Быстрый рецепт: маринованные шампиньоны по-корейски — уже через час можно на стол

Маринованные шампиньоны по-корейски: рецепт / Фото: Unsplash

Это идеальный выбор для праздничного стола или ежедневного употребления. Готовы через час, но чем дольше маринуют, тем вкуснее.

Маринованные шампиньоны по-корейски становятся еще вкуснее благодаря добавлению моркови, специй, уксуса и рафинированного масла. Этот рецепт рассчитан на 1 кг грибов, что позволяет получить яркую и ароматную закуску, которая станет отличным дополнением к вашему столу.

Ингредиенты

шампиньоны1
1 кг
морковь
300 г
чеснок
4 зубчика
уксус 9%
50 мл
вода
1 л
масло рафинированное подсолнечное
100 мл
уксус 9% (для маринада)
60 мл
сахар
10 г
соль
10 г
перец душистый горошек
5 шт.
лавровый лист
3 шт.
приправа для моркови по-корейски
20 г

Процесс приготовления:

  1. Шампиньоны промойте и, при необходимости, очистите. Морковь обработайте, очистив и натерев на терке. Чеснок измельчите, используя четыре зубчика.
  2. Доведите 1 л воды до кипения, затем добавьте уксус. Положите туда шампиньоны и варите их в течение 10 минут. После этого процедите воду через дуршлаг.
  3. Налейте 100 мл воды в кастрюлю, добавь соль и сахар (по 1 ч. л.). Затем влейте рафинированное масло, уксус (60 мл), положите лавровый лист (3 шт.), горошины перца (5 шт.) и приправу для моркови по-корейски (1 ст. л.). Все хорошо перемешайте и доведите маринад до кипения.
  4. Поместите шампиньоны в кастрюлю, добавь морковь и чеснок, а затем залей все горячим маринадом. Перемешайте, доведите до кипения и варите еще 5 минут, постоянно помешивая. Затем переместите шампиньоны в контейнер и оставьте мариноваться не менее чем на час.

Приятного аппетита!

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