Быстрый рецепт: маринованные шампиньоны по-корейски — уже через час можно на стол

Это идеальный выбор для праздничного стола или ежедневного употребления. Готовы через час, но чем дольше маринуют, тем вкуснее.
Маринованные шампиньоны по-корейски становятся еще вкуснее благодаря добавлению моркови, специй, уксуса и рафинированного масла. Этот рецепт рассчитан на 1 кг грибов, что позволяет получить яркую и ароматную закуску, которая станет отличным дополнением к вашему столу.
Ингредиенты
- шампиньоны1
- 1 кг
- морковь
- 300 г
- чеснок
- 4 зубчика
- уксус 9%
- 50 мл
- вода
- 1 л
- масло рафинированное подсолнечное
- 100 мл
- уксус 9% (для маринада)
- 60 мл
- сахар
- 10 г
- соль
- 10 г
- перец душистый горошек
- 5 шт.
- лавровый лист
- 3 шт.
- приправа для моркови по-корейски
- 20 г
Процесс приготовления:
- Шампиньоны промойте и, при необходимости, очистите. Морковь обработайте, очистив и натерев на терке. Чеснок измельчите, используя четыре зубчика.
- Доведите 1 л воды до кипения, затем добавьте уксус. Положите туда шампиньоны и варите их в течение 10 минут. После этого процедите воду через дуршлаг.
- Налейте 100 мл воды в кастрюлю, добавь соль и сахар (по 1 ч. л.). Затем влейте рафинированное масло, уксус (60 мл), положите лавровый лист (3 шт.), горошины перца (5 шт.) и приправу для моркови по-корейски (1 ст. л.). Все хорошо перемешайте и доведите маринад до кипения.
- Поместите шампиньоны в кастрюлю, добавь морковь и чеснок, а затем залей все горячим маринадом. Перемешайте, доведите до кипения и варите еще 5 минут, постоянно помешивая. Затем переместите шампиньоны в контейнер и оставьте мариноваться не менее чем на час.
Приятного аппетита!
Читайте также: