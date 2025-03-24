Быстрый рецепт: маринованные шампиньоны по-корейски — уже через час можно на стол

Это идеальный выбор для праздничного стола или ежедневного употребления. Готовы через час, но чем дольше маринуют, тем вкуснее.

Маринованные шампиньоны по-корейски становятся еще вкуснее благодаря добавлению моркови, специй, уксуса и рафинированного масла. Этот рецепт рассчитан на 1 кг грибов, что позволяет получить яркую и ароматную закуску, которая станет отличным дополнением к вашему столу.

Ингредиенты шампиньоны1 1 кг морковь 300 г чеснок 4 зубчика уксус 9% 50 мл вода 1 л масло рафинированное подсолнечное 100 мл уксус 9% (для маринада) 60 мл сахар 10 г соль 10 г перец душистый горошек 5 шт. лавровый лист 3 шт. приправа для моркови по-корейски 20 г

Процесс приготовления:

Шампиньоны промойте и, при необходимости, очистите. Морковь обработайте, очистив и натерев на терке. Чеснок измельчите, используя четыре зубчика. Доведите 1 л воды до кипения, затем добавьте уксус. Положите туда шампиньоны и варите их в течение 10 минут. После этого процедите воду через дуршлаг. Налейте 100 мл воды в кастрюлю, добавь соль и сахар (по 1 ч. л.). Затем влейте рафинированное масло, уксус (60 мл), положите лавровый лист (3 шт.), горошины перца (5 шт.) и приправу для моркови по-корейски (1 ст. л.). Все хорошо перемешайте и доведите маринад до кипения. Поместите шампиньоны в кастрюлю, добавь морковь и чеснок, а затем залей все горячим маринадом. Перемешайте, доведите до кипения и варите еще 5 минут, постоянно помешивая. Затем переместите шампиньоны в контейнер и оставьте мариноваться не менее чем на час.

Приятного аппетита!

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