Быстрый рост и отсутствие фитофторы: эксперты рассказали о простой подкормке помидоров

Каждый огородник мечтает вырастить большой урожай томатов. К сожалению, эта культура подвержена болезням и особенно страдает фитофторой. Оказывается копеечное средство от фитофторы из аптеки, которым пользуются даже профессионалы.

Фитофтора – одна из самых серьезных угроз для помидоров и других растений, принадлежащих к семейству пасленовых. Бороться с этой болезнью бывает очень сложно. Опытные огородники используют для этого доступное аптечное средство, которое уже давно показало свою эффективность. Речь идет о йоде.

Если вы ищете, как быстро избавиться от фитофторов на помидорах, стоит запомнить простую инструкцию.

Чтобы приготовить смесь, нужно взять 10 литров (ведро) воды и 20 капель йода. Вода должна быть чистой, не содержать примесей. Ведь последние могут даже навредить растению.

Раствор наносят с помощью распылителя. Важно сфокусироваться на нижней части стебля и находящихся там листьях. Также эксперты советуют распылить часть смеси на почву под растением.

Процедуру следует повторять раз в неделю или после дождя. Это объясняется тем, что фитофтор особенно быстро распространяется именно при высокой влажности воздуха. Ключевым фактором борьбы с ней является именно частота подкормки.

Важно! Не превышайте рекомендованное специалистами количество йода, так как это может привести к повреждению помидоров. При обработке обязательно используйте защитные перчатки и фартук.

Если вы заметили, что некоторые кустики уже поражены фитофторой, их нужно как можно быстрее удалить и выбросить подальше от огорода. Так можно избежать распространения болезни. Лучше даже сжечь зараженные стебли.

Читайте также: