Быстрый тест на IQ: за 11 секунд он покажет, насколько вы умны

Быстрый визуальный тест / © Фото из открытых источников

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Вы считаете, что замечаете мелкие детали и быстро обрабатываете информацию? Тогда эта головоломка поможет проверить вашу внимательность и концентрацию. Перед вами простой визуальный тест, скрывающий небольшой, но важный нюанс.

Взгляните на картинку внизу, на которой изображено много одинаковых чисел «53». На первый взгляд, они полностью идентичны, но среди них спрятано число «58». Ваша задача — найти это число всего за 11 секунд.

Визуальный тест / © Mixnews

Как правильно искать ответ

Чтобы повысить шансы на успех, не следует хаотично просматривать изображение. Лучше использовать простой подход:

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двигаться строка за строкой или колонкой;

не торопиться, а сосредоточиться на деталях;

обращать внимание на последнюю цифру в числе.

Именно системный подход помогает быстрее выявить разницу среди однотипных символов.

Почему такие тесты очень полезны

Подобные упражнения тренируют:

внимательность к мельчайшим деталям;

скорость зрительного восприятия;

концентрацию внимания;

кратковременную память.

Когда мозг ищет небольшие отличия среди большого количества одинаковых объектов, активно работают зоны, ответственные за обработку визуальной информации и фокус внимания.

Результат теста

Ответ на тест / © Mixnews

Если вам удалось найти число «058» менее чем за 11 секунд — это свидетельствует о хорошей наблюдательности и быстром мышлении. Обычно оно расположено посреди правой части изображения, чуть ниже центра, посреди повторяющихся чисел 053.

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А когда найти число с первого раза не удалось, не стоит расстраиваться. Главная цель таких задач — тренировка мозга, а не соревнование на скорость.

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