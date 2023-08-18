Быть в тренде: вот какие три вещи должны быть в гардеробе осенью 2023 года

Какая одежда сейчас в моде и какие три вещи добавить в свой гардероб, чтобы выглядеть стильно этой осенью?

Широкие джинсы

Это вечная классика, остающаяся актуальной и в осеннем сезоне 2023 года. В разные десятилетия они были на вершине популярности, ведь подходят для разных типов фигур и всех возрастов. Именно поэтому широкие джинсы можно назвать практичным выбором на осень.

Широкие джинсы отличаются свободой движения и комфортом, их легко совмещать с верхней одеждой и обувью. Они будут хорошо смотреться в сочетании с простой футболкой и удобными кедами или с элегантной блузой и туфлями на каблуке. Поэтому вы сможете создавать с ними такие разные, но всегда неповторимые образы.

Сапоги-чулки

Что сейчас модно носить? / Фото: Pexels

Они являются уникальным сочетанием обычных сапог и чулок, дополнительно утепляющих ноги. Благодаря высокой посадке они также обеспечивают поддержку и повышенный комфорт для стопы, а в холодное время года это особенно актуально. Они подходят как для ежедневного ношения, ведь прекрасно сочетаются с разными стилями одежды.

Также сапоги-чулки подойдут и для прогулки с друзьями, деловой встречи, романтического свидания. Это делает их идеальным выбором для женщин, всегда желающих выглядеть стильно.

Рубашки с анималистическим принтом

Анималистические принты стали настоящим хитом сезона. Но не торопитесь доставать из шкафа рубашки с "леопардом", ведь осенью 2023 года в моде будет более сдержанный принт "зебра". Он помогает усложнить образ, придать ему таинственности и элегантности, но при этом не перегружает наряды.

Вещи с анималистическим принтом "зебра" можно сочетать с разными стилями для создания как офисных, так и городских образов. Со строгими вещами он поможет добавить "изюминки" образа, а с более расслабленными повседневными создать нотку игривости и роскоши.

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