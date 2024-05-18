Бюджетное средство от муравьев и тли на яблоне: вредители забудут дорогу в сад — и никакой химии

Муравьи и тля – нежелательные гости в саду и на огороде. Они быстро размножаются и могут оказаться настоящей проблемой. Специалисты утверждают, что вывести их из деревьев можно и без химии.

К сожалению, часто даже при использовании традиционных методов борьбы, эти вредители могут снова и снова возвращаться в ваш сад. Однако часто самые эффективные средства можно найти у себя дома. Непревзойденным союзником в борьбе с муравьями и тлей может стать обычная корица.

Прежде всего, давайте выясним, почему эта популярная специя помогает избавиться от вредителей. В ней содержатся компоненты, отпугивающие муравьи, а также разрушающие так называемые "коммуникационные пути" — участки, по которым они всегда передвигаются. Для общения с товарищами и прокладки пути муравьи используют специальные феромоны. Когда на их пути применить корицу, они теряются и теряют интерес к обозначенным местам.

Что же делать, чтобы муравьи не лазили по дереву, а тли на нем не селились? Одним из способов является использование корицы в качестве барьера, который насекомые не смогут пересечь.

Если вы заметили, что муравьи постоянно попадают в одни и те же места, попробуйте взять ватную палочку и нанести линию корицей вдоль их пути. Казалось бы, такая мелочь, но такой "барьер" из специи насекомого не пересекут, а потому перестанут передвигаться.

Также можно использовать эфирное масло из порошка корицы. Для этого смочите ватный диск в масле, положите его в тех местах, где чаще всего видите скопления муравьев. Можно протереть им их пути.

Вокруг деревьев и кустов можно просто посыпать корицу. Специя отпугивает вредителей, в частности, муравьев и тлю, которая всегда появляется там, где много насекомых.

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