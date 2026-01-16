- Дата публикации
Бюджетный трюк, превращающий унитаз в безупречно чистый — без ершика и химии
Забудьте о дорогой бытовой химии, которая только маскирует проблему. Есть народный трюк, работающий безотказно и стоящий копейки. Всего несколько кристалликов марганцовки и ваш унитаз будет сиять чистотой и белоснежностью.
Желтизна на стенках унитаза — главный враг уюта в доме. Она образуется из-за бактерий и органических отложений, которые обычные средства часто не уничтожают. Именно здесь на помощь приходит перманганат калия (марганцовка) — мощный окислитель, расщепляющий грязь и одновременно дезинфицирующий поверхность.
Как правильно применить марганцовку:
Возьмите 5–7 кристалликов (не более, чтобы не выкрасить эмаль).
Растворите их в стакане теплой воды, дождитесь полного растворения.
Нанесите раствор на загрязненные участки унитаза.
Оставьте средство действовать на 3–5 часов, чтобы оно растворило желтизну.
После этого пройдитесь ершиком или жесткой щеткой, работая в резиновых перчатках. Затем несколько раз смойте воду и наслаждайтесь безупречной чистотой и отсутствием неприятных запахов.