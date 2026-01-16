Как очистить унитаз до идеально белого цвета / © pexels.com

Желтизна на стенках унитаза — главный враг уюта в доме. Она образуется из-за бактерий и органических отложений, которые обычные средства часто не уничтожают. Именно здесь на помощь приходит перманганат калия (марганцовка) — мощный окислитель, расщепляющий грязь и одновременно дезинфицирующий поверхность.

Как правильно применить марганцовку:

Возьмите 5–7 кристалликов (не более, чтобы не выкрасить эмаль). Растворите их в стакане теплой воды, дождитесь полного растворения. Нанесите раствор на загрязненные участки унитаза. Оставьте средство действовать на 3–5 часов, чтобы оно растворило желтизну.

После этого пройдитесь ершиком или жесткой щеткой, работая в резиновых перчатках. Затем несколько раз смойте воду и наслаждайтесь безупречной чистотой и отсутствием неприятных запахов.