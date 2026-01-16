ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
223
Время на прочтение
1 мин

Бюджетный трюк, превращающий унитаз в безупречно чистый — без ершика и химии

Забудьте о дорогой бытовой химии, которая только маскирует проблему. Есть народный трюк, работающий безотказно и стоящий копейки. Всего несколько кристалликов марганцовки и ваш унитаз будет сиять чистотой и белоснежностью.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как очистить унитаз до идеально белого цвета.

Как очистить унитаз до идеально белого цвета / © pexels.com

Желтизна на стенках унитаза — главный враг уюта в доме. Она образуется из-за бактерий и органических отложений, которые обычные средства часто не уничтожают. Именно здесь на помощь приходит перманганат калия (марганцовка) — мощный окислитель, расщепляющий грязь и одновременно дезинфицирующий поверхность.

Как правильно применить марганцовку:

  1. Возьмите 5–7 кристалликов (не более, чтобы не выкрасить эмаль).

  2. Растворите их в стакане теплой воды, дождитесь полного растворения.

  3. Нанесите раствор на загрязненные участки унитаза.

  4. Оставьте средство действовать на 3–5 часов, чтобы оно растворило желтизну.

После этого пройдитесь ершиком или жесткой щеткой, работая в резиновых перчатках. Затем несколько раз смойте воду и наслаждайтесь безупречной чистотой и отсутствием неприятных запахов.

