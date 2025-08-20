- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 430
- Время на прочтение
- 2 мин
Бывшего священника обвинили в сексуальных преступлениях в отношении 9 женщин: что известно
Бывший британский священник Крис Брейн, возглавлявший популярное евангельское движение, признан виновным по 17 пунктам обвинения в сексуальных преступлениях в отношении девяти женщин.
В Великобритании бывшего священника Криса Брейна, лидера евангельского движения Nine O’Clock Service (NOS), признали виновным по 17 пунктам обвинения в непристойном поведении девяти женщин.
Об этом пишет BBC.
68-летний Брейн возглавлял влиятельное религиозное объединение в Шеффилде в 1980-1990-х годах. Его дело рассматривается в суде в Лондоне, где присяжные оправдали его по 15 другим обвинениям, но признали виновным в 17 эпизодах. Обсуждение еще четырех обвинений в непристойном поведении и одного в изнасиловании продолжается.
Прокурор Тим Кларк на суде заявил, что некоторые женщины подверглись сексуальной эксплуатации, работая в так называемой «домашней команде», которая ухаживала за Брейном и его семьей. По словам прокурора, женщин заставляли оказывать сексуальные услуги, а некоторые преступления совершались во время массажей, которые, как признался Брейн, он получал от членов группы.
Бывший священник утверждал, что эти массажи перерастали в «чувственные прикосновения с согласия», которые, по его словам, «происходили между друзьями». Однако на суде он отрицает все выдвинутые против него обвинения.
Движение NOS, которое начиналось как богослужение в стиле ночного клуба, было очень популярным и привлекало сотни молодых людей. Из-за его успеха Брейна рукоположили в священники в 1991 году. Однако в 1995 году движение распустили из-за беспокойства по поводу поведения лидера. В том же году Брейн признал «неподобающие сексуальные отношения с рядом женщин» в документальном фильме BBC и отрекся от сана.
Напомним, в России в храме РПЦ Нижнего Новгорода снимали гейпорно. В нем могли участвовать семинаристы Московского патриархата.
Также на Закарпатье священник УПЦ Московского патриархата пытался вывезти за границу уклоняющегося, спрятав под своей рясой. За это поп должен был получить денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов.