Бывшего священника обвинили в сексуальных преступлениях в отношении 9 женщин: что известно

Крис Брейн предстал перед судом в Лондоне / © PA media

В Великобритании бывшего священника Криса Брейна, лидера евангельского движения Nine O’Clock Service (NOS), признали виновным по 17 пунктам обвинения в непристойном поведении девяти женщин.

Об этом пишет BBC.

68-летний Брейн возглавлял влиятельное религиозное объединение в Шеффилде в 1980-1990-х годах. Его дело рассматривается в суде в Лондоне, где присяжные оправдали его по 15 другим обвинениям, но признали виновным в 17 эпизодах. Обсуждение еще четырех обвинений в непристойном поведении и одного в изнасиловании продолжается.

Прокурор Тим Кларк на суде заявил, что некоторые женщины подверглись сексуальной эксплуатации, работая в так называемой «домашней команде», которая ухаживала за Брейном и его семьей. По словам прокурора, женщин заставляли оказывать сексуальные услуги, а некоторые преступления совершались во время массажей, которые, как признался Брейн, он получал от членов группы.

Бывший священник утверждал, что эти массажи перерастали в «чувственные прикосновения с согласия», которые, по его словам, «происходили между друзьями». Однако на суде он отрицает все выдвинутые против него обвинения.

Движение NOS, которое начиналось как богослужение в стиле ночного клуба, было очень популярным и привлекало сотни молодых людей. Из-за его успеха Брейна рукоположили в священники в 1991 году. Однако в 1995 году движение распустили из-за беспокойства по поводу поведения лидера. В том же году Брейн признал «неподобающие сексуальные отношения с рядом женщин» в документальном фильме BBC и отрекся от сана.

