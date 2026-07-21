Бывший бортпроводник рассказал, почему никогда не стоит надевать черные носки в самолете

Самолет

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Подбирая одежду для перелета, пассажиры обычно обращают внимание на комфорт. Однако бывший бортпроводник British Airways Крис Мэйджор советует обращать внимание даже на цвет носков. По его словам, черные носки могут создать опасную ситуацию на борту самолета.

Об этом он рассказал изданию Metro, передает unilad.

По словам Мейджора, проблема возникает, прежде всего, во время ночных рейсов, когда освещение в салоне приглушено.

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«На ночных рейсах освещение в салоне слабое, а темные носки буквально сливаются с тенью. Проблемы начинаются тогда, когда пассажиры вытягивают ноги и оказываются в проходе. В таких условиях экипаж может заметить их только в последний момент», — объяснил бывший бортпроводник.

Он отметил, что из-за этого члены экипажа рискуют споткнуться о ноги пассажиров, особенно когда быстро передвигаются по узкому проходу с горячими напитками или едой.

«Речь идет не о моде, а о видимости. В узком проходе экипаж двигается быстро, часто несет горячие напитки и вынужден обходить сумки, локти и полусонных пассажиров. Что угодно, что трудно заметить на уровне пола, может привести к несчастному случаю», — подчеркнул эксперт.

Можно ли снимать обувь в самолете

Крис Мэйджор также отметил, что не видит проблемы в том, что пассажиры снимают обувь во время длительного перелета. Однако есть одно важное условие.

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Еще в 2024 году в комментарии CNN он заявил, что перед полетом следует позаботиться о гигиене.

«Хотелось бы надеяться, что люди принимают душ или ванную перед полетом и надевают чистые носки или чулки. Единственная проблема — если от ног неприятно пахнет», — сказал он.

По словам бывшего члена экипажа, сами бортпроводники также нередко снимают обувь во время дальних рейсов, когда имеют такую возможность.

Какую одежду лучше выбирать для полета

Специалисты советуют обращать внимание не только на комфорт, но и материалы одежды. Основательница компании Super Label Store Нур де Сварт рекомендует отдавать предпочтение натуральным тканям — хлопку, шерсти, лену или шелку.

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По ее словам, хлопчатобумажные спортивные штаны и свитер из мериносовой шерсти обеспечивают комфорт во время полета и одновременно безопаснее, чем синтетическая спортивная одежда, если возникнет чрезвычайная ситуация.

Напомним, ранее пассажир испытал шок, когда часть иллюминатора самолета оторвалась и упала ему под ноги во время особо страшного приземления.

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