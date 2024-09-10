Ценный список: какие растения не любит клещ, а какие привлекают этих опасных созданий

Клещи – это всегда настоящая передряга не только для человека, но и для домашних животных. Поэтому важно запомнить, какие растения притягивают клещей, а какие, напротив, могут навсегда отпугнуть.

Что привлекает клещей на ваш участок

Часто клещи выбирают участки, где имеется достаточно высокая трава. Там они могут обрести уютное и прохладное место для своего пребывания. Также любимыми тайниками этих опасных созданий являются кустарники и груды с сухими листьями.

Привлекают клещей и фруктовые деревья, ведь они могут размножаться и развиваться. Влажные, темные, лесистые уголки в саду – идеальная среда для клещей. Там они могут спокойно прятаться.

Что посадить на участке, чтобы не было клещей

Самое главное выращивать у себя в саду растения, обладающие репеллентными свойствами. Например, в лаванде содержатся эфирные масла, которые могут отпугнуть как клещей, так и моль, насекомых, комаров и т.п. Сильный аромат лаванды обладает антисептическими свойствами, при этом она совсем не требует слишком тяжелого ухода.

Эффективным репеллентом является и герань. В нем содержатся летучие масла, которые способны отпугнуть разнообразных вредителей. Особенно полезна она в горшках, ведь их можно поставить рядом с домом, на балконе, на подоконниках. Тогда эти зоны будут полностью защищены от клещей.

В лемонграсе содержатся лимонен и цитраль, а эти вещества отличаются крепкими репеллентными свойствами. Однако следует отметить, что это растение требует теплого и мягкого климата. В более прохладных регионах ее можно выращивать только в горшках.

Сильный аромат и эфирные масла содержат эвкалипт. Он отлично защищает участок от комаров и клещей. Эвкалипт любит солнечные участки, где много простора для роста, поэтому в прохладных регионах его лучше также выращивать в горшках и перемещать на улицу только в теплые месяцы.

Мята, в частности, мята перечная, своим ароматом способна отпугнуть клещей от участка. Антисептические и репеллентные свойства обладает розмарином. Они не требуют особого ухода.

А еще антисептическими свойствами и умением отпугивать клещей известный чеснок. Хотя в качестве репеллента его выращивают редко, однако резкий аромат этого растения способен бороться с клещами, насекомыми и другими вредителями.

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