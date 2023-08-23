Церковные праздники на сентябрь 2023 года: на какие даты выпадают три больших события по новому календарю

Начало осени принесет несколько важных религиозных праздников, дати празднования которых из-за перехода ПЦУ на новый календарь изменились. Узнайте, каким святым молиться верующим в сентябре 2023 года.

Начиная с сентября 2023 года, верующие в Украине будут праздновать церковные праздники по новому календарю. В частности, в начале осени украинцев ожидают такие большие события: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня.

Церковный календарь на сентябрь 2023: список праздников

Какие церковные праздники будут в сентябре 2023 года – можно узнать из календаря:

1 сентября – церковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона;

– церковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона; 2 сентября – мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских;

– мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских; 3 сентября – преподобного Феоктиста Палестинского; священномучеников Анфима, епископа Никомидийского;

– преподобного Феоктиста Палестинского; священномучеников Анфима, епископа Никомидийского; 4 сентября – священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков; иконы Божией Матери "Неопалимая Купина";

– священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков; иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"; 5 сентября – пророка Захарии и праведной Елисаветы;

– пророка Захарии и праведной Елисаветы; 6 сентября – мучеников Евдоксия, Зинона и Макария; воспоминание чуда Архистратига Михаила;

– мучеников Евдоксия, Зинона и Макария; воспоминание чуда Архистратига Михаила; 7 сентября – мученика Созонта Помпеольского;

– мученика Созонта Помпеольского; 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери;

– Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери; 9 сентября – мученика Севериана Севастийского; праведных Богоотец Иоакима и Анны;

– мученика Севериана Севастийского; праведных Богоотец Иоакима и Анны; 10 сентября – мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

– мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры; 11 сентября – преподобного Силуана Афонского; преподобной Феодоры Александрийской Младшей;

– преподобного Силуана Афонского; преподобной Феодоры Александрийской Младшей; 12 сентября – священномученика Автонома Итальянского, епископа;

– священномученика Автонома Итальянского, епископа; 13 сентября – священномученика Корнилия Сотника, епископа;

– священномученика Корнилия Сотника, епископа; 14 сентября – Воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста;

– Воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста; 15 сентября – великомученика Никиты Готфского;

– великомученика Никиты Готфского; 16 сентября – великомученицы Евфимии Всехвальной;

– великомученицы Евфимии Всехвальной; 17 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии;

– мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии; 18 сентября — преподобного Евмения, епископа;

— преподобного Евмения, епископа; 19 сентября – благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;

– благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта; 20 сентября – мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора; великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и угар их Агапия и Феописта;

– мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора; великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и угар их Агапия и Феописта; 21 сентября – апостола от 70-ти Кодрата;

– апостола от 70-ти Кодрата; 22 сентября – пророка Ионы;

– пророка Ионы; 23 сентября – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

– зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 24 сентября – первомученицы равноапостольной Теклы;

– первомученицы равноапостольной Теклы; 25 сентября – преподобной Ефросинии Александрийской;

– преподобной Ефросинии Александрийской; 26 сентября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

– преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова; 27 сентября – апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его: Гимнасия и других;

– апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его: Гимнасия и других; 28 сентября – преподобного Харитона Исповедника;

– преподобного Харитона Исповедника; 29 сентября – преподобного Кириака Отшельника;

– преподобного Кириака Отшельника; 30 сентября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского; священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.

Также по старому календарю 11 сентября верующие праздновали еще один важный праздник – Усекновение Главы Иоанна Предтечи. По новому календарю это событие будет приходиться на 29 августа. Учитывая эту информацию, блаженнейший Святослав, являющийся главой Украинской Греко-католической церкви, предложил в 2023 году праздновать Усекновение Главы Иоанна Предтечи в ближайшее к 11 сентября воскресенье (т. е. 10 сентября) или в следующее воскресенье (17 сентября).

Напомним, что ранее мы писали, кто празднует именины в сентябре 2023 года. Не забудьте проверить, чтобы поздравить родных и друзей.