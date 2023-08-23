Церковные праздники на сентябрь 2023 года: на какие даты выпадают три больших события по новому календарю

Начало осени принесет несколько важных религиозных праздников, дати празднования которых из-за перехода ПЦУ на новый календарь изменились. Узнайте, каким святым молиться верующим в сентябре 2023 года.
Начиная с сентября 2023 года, верующие в Украине будут праздновать церковные праздники по новому календарю. В частности, в начале осени украинцев ожидают такие большие события: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня.
Церковный календарь на сентябрь 2023: список праздников
Какие церковные праздники будут в сентябре 2023 года – можно узнать из календаря:
- 1 сентября – церковное новолетие; преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской; мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона;
- 2 сентября – мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины; преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских;
- 3 сентября – преподобного Феоктиста Палестинского; священномучеников Анфима, епископа Никомидийского;
- 4 сентября – священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков; иконы Божией Матери "Неопалимая Купина";
- 5 сентября – пророка Захарии и праведной Елисаветы;
- 6 сентября – мучеников Евдоксия, Зинона и Макария; воспоминание чуда Архистратига Михаила;
- 7 сентября – мученика Созонта Помпеольского;
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы; Почаевской иконы Божией Матери;
- 9 сентября – мученика Севериана Севастийского; праведных Богоотец Иоакима и Анны;
- 10 сентября – мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
- 11 сентября – преподобного Силуана Афонского; преподобной Феодоры Александрийской Младшей;
- 12 сентября – священномученика Автонома Итальянского, епископа;
- 13 сентября – священномученика Корнилия Сотника, епископа;
- 14 сентября – Воздвижение Креста Господня; преставление святителя Иоанна Златоуста;
- 15 сентября – великомученика Никиты Готфского;
- 16 сентября – великомученицы Евфимии Всехвальной;
- 17 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии;
- 18 сентября — преподобного Евмения, епископа;
- 19 сентября – благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского; мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;
- 20 сентября – мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора; великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и угар их Агапия и Феописта;
- 21 сентября – апостола от 70-ти Кодрата;
- 22 сентября – пророка Ионы;
- 23 сентября – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 24 сентября – первомученицы равноапостольной Теклы;
- 25 сентября – преподобной Ефросинии Александрийской;
- 26 сентября – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
- 27 сентября – апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его: Гимнасия и других;
- 28 сентября – преподобного Харитона Исповедника;
- 29 сентября – преподобного Кириака Отшельника;
- 30 сентября – святителя Михаила, первого митрополита Киевского; священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.
Также по старому календарю 11 сентября верующие праздновали еще один важный праздник – Усекновение Главы Иоанна Предтечи. По новому календарю это событие будет приходиться на 29 августа. Учитывая эту информацию, блаженнейший Святослав, являющийся главой Украинской Греко-католической церкви, предложил в 2023 году праздновать Усекновение Главы Иоанна Предтечи в ближайшее к 11 сентября воскресенье (т. е. 10 сентября) или в следующее воскресенье (17 сентября).
Напомним, что ранее мы писали, кто празднует именины в сентябре 2023 года. Не забудьте проверить, чтобы поздравить родных и друзей.