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Церковный календарь на апрель 2024 года: когда будем праздновать Вход Господень в Иерусалим

Церковный календарь на апрель 2024 года: когда будем праздновать Вход Господень в Иерусалим

Церковный календарь на апрель 2024 года / Фото: Unsplash

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большинство важных религиозных праздников изменили свои даты. Например, ранее верующие праздновали святого Георгия Победоносца в мае, а теперь этот праздник перенесен на 23 апреля. Также в конце апреля празднуют Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Церковный календарь на апрель 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в апреле 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:

  • 1 апреля – преподобной Марии Египетской;
  • 2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;
  • 3 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;
  • 4 апреля – преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосима;
  • 5 апреля — мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона;
  • 6 апреля – архиепископа Евтихия и мученика Иеремия;
  • 7 апреля – преподобных Георгия и Даниила;
  • 8 апреля – день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона;
  • 9 апреля — мученика Евпсихия;
  • 10 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других;
  • 11 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
  • 12 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского;
  • 13 апреля – день памяти священномученика Артемона;
  • 14 апреля — святого Мартына, исповедника, Папы Римского;
Когда Вербное воскресенье 2024 года: новый церковный календарь на апрель / © Unsplash
Когда Вербное воскресенье 2024 года: новый церковный календарь на апрель / Фото: Unsplash
  • 15 апреля — апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины, Анастасии и других;
  • 16 апреля — мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы;
  • 17 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия;
  • 18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
  • 19 апреля – преподобного Иоанна Печерника;
  • 20 апреля – преподобного Теодора Трихины;
  • 21 апреля — священномученика Януария;
  • 22 апреля – преподобного Теодора Сикеота и Виталия;
  • 23 апреля – великомученика Георгия (Юрия) Победителя;
  • 24 апреля — мученика Саввы Стратилата;
  • 25 апреля — святого апостола Марка;
  • 26 апреля — священномученика Василия, епископа Амасийского;
  • 27 апреля — священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского;
  • 28 апреляВход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье ; мучеников Максима и Дады;
  • 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; преподобного Мемнона;
  • 30 апреля – святого апостола Иакова.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на март 2024 года.

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