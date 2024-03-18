Церковный календарь на апрель 2024 года: когда будем праздновать Вход Господень в Иерусалим

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большинство важных религиозных праздников изменили свои даты. Например, ранее верующие праздновали святого Георгия Победоносца в мае, а теперь этот праздник перенесен на 23 апреля. Также в конце апреля празднуют Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).
Церковный календарь на апрель 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в апреле 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:
- 1 апреля – преподобной Марии Египетской;
- 2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;
- 3 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского;
- 4 апреля – преподобного Иосифа Песнописца; преподобных Георгия и Зосима;
- 5 апреля — мучеников Агафопода, диакона; преподобных Марка и Платона;
- 6 апреля – архиепископа Евтихия и мученика Иеремия;
- 7 апреля – преподобных Георгия и Даниила;
- 8 апреля – день памяти Апостолов от 70-ти Иродиона;
- 9 апреля — мученика Евпсихия;
- 10 апреля — мучеников Терентия, Помпия, Максима, Зенона и других;
- 11 апреля — священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
- 12 апреля — преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского;
- 13 апреля – день памяти священномученика Артемона;
- 14 апреля — святого Мартына, исповедника, Папы Римского;
- 15 апреля — апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василины, Анастасии и других;
- 16 апреля — мучениц Агапии, Ирины, Хионии, Галины и Василисы;
- 17 апреля — священномученика Симеона, епископа Персидского; преподобного Акакия;
- 18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
- 19 апреля – преподобного Иоанна Печерника;
- 20 апреля – преподобного Теодора Трихины;
- 21 апреля — священномученика Януария;
- 22 апреля – преподобного Теодора Сикеота и Виталия;
- 23 апреля – великомученика Георгия (Юрия) Победителя;
- 24 апреля — мученика Саввы Стратилата;
- 25 апреля — святого апостола Марка;
- 26 апреля — священномученика Василия, епископа Амасийского;
- 27 апреля — священномученика Симеона, преподобного Стефана, епископа Волынского;
- 28 апреля — Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье ; мучеников Максима и Дады;
- 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; преподобного Мемнона;
- 30 апреля – святого апостола Иакова.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на март 2024 года.
Читайте также: