Церковный календарь на апрель 2024 года: когда будем праздновать Вход Господень в Иерусалим

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большинство важных религиозных праздников изменили свои даты. Например, ранее верующие праздновали святого Георгия Победоносца в мае, а теперь этот праздник перенесен на 23 апреля. Также в конце апреля празднуют Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).