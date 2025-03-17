Церковный календарь на апрель 2025 года: когда дата Пасхи – одого из самых больших праздников для верующих

Запомните даты больших церковных праздников, которые приходятся на апрель 2025 года. Когда будем праздновать Пасху?

Апрель всегда был особым месяцем, поскольку в это время природа возрождается, и все живое на планете пробуждается после зимнего сна. Именно поэтому выпадающие на апрель религиозные праздники имеют большое значение и являются одними из самых главных в календаре. Далее рассмотрим, какие церковные события мы празднуем в этом месяце.

Церковный календарь на апрель 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в апреле 2025 года – календарь по дням:

1 апреля – преподобной Марии Египетской;

– преподобной Марии Египетской; 2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;

– преподобного Тита Чудотворца; 3 апреля – преподобного Никиты исповедника; мученицы Теодозии, девы;

– преподобного Никиты исповедника; мученицы Теодозии, девы; 4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;

– преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи; 5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других;

– святых мучеников Теодула, Агатопода и других; 6 апреля – святого Методия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;

– святого Методия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского; 7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;

– святого преподобного Юрия Мелитийского; 8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;

– святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других; 9 апреля – святого мученика Евпсихия;

– святого мученика Евпсихия; 10 апреля – святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;

– святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других; 11 апреля – святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;

– святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского; 12 апреля – Лазарева суббота ; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;

– Лазарева суббота ; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского; 13 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;

– Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона; 14 апреля – святого исповедника Мартина, Папы Римского;

– святого исповедника Мартина, Папы Римского; 15 апреля – святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;

Церковные праздники в апреле 2025 года: список по дням / Фото: Unsplash

16 апреля – святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;

– святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии; 17 апреля – святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;

– святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского; 18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

– святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита; 19 апреля – святого преподобного Иоанна Печерника;

– святого преподобного Иоанна Печерника; 20 апреля – Пасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Теодора Трихины;

– Пасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Теодора Трихины; 21 апреля – святого священномученика Януария и других;

– святого священномученика Януария и других; 22 апреля – святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия;

– святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия; 23 апреля – святого великомученика Юрия Победоносца;

– святого великомученика Юрия Победоносца; 24 апреля – святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;

– святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов; 25 апреля – святого апостола и евангелиста Марка;

– святого апостола и евангелиста Марка; 26 апреля – святого священномученика Василия, епископа Амасийского;

– святого священномученика Василия, епископа Амасийского; 27 апреля – святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;

– святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского; 28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;

– святых мучеников Максима и Дады; 29 апреля – святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;

– святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона; 30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на март 2025 года.

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