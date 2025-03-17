Церковный календарь на апрель 2025 года: когда дата Пасхи – одого из самых больших праздников для верующих

Запомните даты больших церковных праздников, которые приходятся на апрель 2025 года. Когда будем праздновать Пасху?
Апрель всегда был особым месяцем, поскольку в это время природа возрождается, и все живое на планете пробуждается после зимнего сна. Именно поэтому выпадающие на апрель религиозные праздники имеют большое значение и являются одними из самых главных в календаре. Далее рассмотрим, какие церковные события мы празднуем в этом месяце.
Церковный календарь на апрель 2025 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в апреле 2025 года – календарь по дням:
- 1 апреля – преподобной Марии Египетской;
- 2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;
- 3 апреля – преподобного Никиты исповедника; мученицы Теодозии, девы;
- 4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;
- 5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других;
- 6 апреля – святого Методия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;
- 7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;
- 8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;
- 9 апреля – святого мученика Евпсихия;
- 10 апреля – святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;
- 11 апреля – святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
- 12 апреля – Лазарева суббота ; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;
- 13 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;
- 14 апреля – святого исповедника Мартина, Папы Римского;
- 15 апреля – святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;
- 16 апреля – святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;
- 17 апреля – святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;
- 18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
- 19 апреля – святого преподобного Иоанна Печерника;
- 20 апреля – Пасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Теодора Трихины;
- 21 апреля – святого священномученика Януария и других;
- 22 апреля – святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия;
- 23 апреля – святого великомученика Юрия Победоносца;
- 24 апреля – святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;
- 25 апреля – святого апостола и евангелиста Марка;
- 26 апреля – святого священномученика Василия, епископа Амасийского;
- 27 апреля – святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;
- 28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;
- 29 апреля – святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;
- 30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на март 2025 года.
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