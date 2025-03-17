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Церковный календарь на апрель 2025 года: когда дата Пасхи – одого из самых больших праздников для верующих

Церковный календарь на апрель 2025 года: когда дата Пасхи – одого из самых больших праздников для верующих

Церковный календарь на апрель 2025 года / Фото: Фото из открытых источников

Запомните даты больших церковных праздников, которые приходятся на апрель 2025 года. Когда будем праздновать Пасху?

Апрель всегда был особым месяцем, поскольку в это время природа возрождается, и все живое на планете пробуждается после зимнего сна. Именно поэтому выпадающие на апрель религиозные праздники имеют большое значение и являются одними из самых главных в календаре. Далее рассмотрим, какие церковные события мы празднуем в этом месяце.

Церковный календарь на апрель 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в апреле 2025 года – календарь по дням:

  • 1 апреля – преподобной Марии Египетской;
  • 2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;
  • 3 апреля – преподобного Никиты исповедника; мученицы Теодозии, девы;
  • 4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;
  • 5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других;
  • 6 апреля – святого Методия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;
  • 7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;
  • 8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;
  • 9 апреля – святого мученика Евпсихия;
  • 10 апреля – святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;
  • 11 апреля – святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
  • 12 апреляЛазарева суббота ; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;
  • 13 апреляВход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;
  • 14 апреля – святого исповедника Мартина, Папы Римского;
  • 15 апреля – святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;
Церковные праздники в апреле 2025 года: список по дням / © Unsplash
Церковные праздники в апреле 2025 года: список по дням / Фото: Unsplash
  • 16 апреля – святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;
  • 17 апреля – святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;
  • 18 апреля – святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
  • 19 апреля – святого преподобного Иоанна Печерника;
  • 20 апреляПасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Теодора Трихины;
  • 21 апреля – святого священномученика Януария и других;
  • 22 апреля – святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия;
  • 23 апрелясвятого великомученика Юрия Победоносца;
  • 24 апреля – святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;
  • 25 апреля – святого апостола и евангелиста Марка;
  • 26 апреля – святого священномученика Василия, епископа Амасийского;
  • 27 апреля – святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;
  • 28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;
  • 29 апреля – святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;
  • 30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на март 2025 года.

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