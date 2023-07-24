Церковный календарь на август 2023 года: когда чествуем пророка Илию и празднуем Успение Богородицы

Последний месяц лета принесет несколько важных религиозных праздников. Узнайте подробности в церковном календаре на август 2023 года.
Согласно церковному календарю на август 2023, украинцы будут праздновать в конце лета такие важные даты как день памяти пророка Илии, Успения праведной Анны и Успения Пресвятой Богородицы. Все они будут праздноваться по старому календарю, а вот с 1 сентября в Украине уже будет действовать новый календарь с новыми датами важных религиозных праздников.
Церковный календарь на август 2023: список праздников
Какие церковные праздники будут в августе 2023 года — можно узнать из календаря:
- 1 августа — преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого;
- 2 августа — святого пророка Илии ;
- 3 августа — преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила;
- 4 августа — равноапостольной Марии Магдалины;
- 5 августа — мучеников Трофима, Теофила и с ними;
- 6 августа — святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба;
- 7 августа — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии;
- 8 августа — мученика Ермолая и тех, кто с ним;
- 9 августа — великомученика и целителя Пантелеймона;
- 10 августа — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
- 11 августа — святого мученика Калиника;
- 12 августа — святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними;
- 13 августа — предпраздние похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного;
- 14 августа — Перенесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас;
- 15 августа — Перенос мощей первомученика Стефана;
- 16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста;
- 17 августа — семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии;
- 18 августа — предсвятие Преображения Господня, святого мученика Евсигния;
- 19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас ;
- 20 августа — святого преподобного мученика Дометия;
- 21 августа — святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида;
- 22 августа — апостола Матфея;
- 23 августа — святого мученика и архидиакона Лаврентия;
- 24 августа — святого мученика Евпла;
- 25 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;
- 26 августа — предание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника;
- 27 августа — предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского;
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии;
- 29 августа — Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида;
- 30 августа — мученика Мирона;
- 31 августа — мучеников Флора и Лавра.
Не стоит забывать, что именно в августе верующие празднуют три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. В эти дни в храмах совершают праздничные богослужения, освящают дары поля и сада.
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