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Церковный календарь на август 2023 года: когда чествуем пророка Илию и празднуем Успение Богородицы

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
2224
Время на прочтение
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Церковный календарь на август 2023 года: когда чествуем пророка Илию и празднуем Успение Богородицы

Церковный календарь на август 2023 / Фото: pixabay.com

Последний месяц лета принесет несколько важных религиозных праздников. Узнайте подробности в церковном календаре на август 2023 года.

Согласно церковному календарю на август 2023, украинцы будут праздновать в конце лета такие важные даты как день памяти пророка Илии, Успения праведной Анны и Успения Пресвятой Богородицы. Все они будут праздноваться по старому календарю, а вот с 1 сентября в Украине уже будет действовать новый календарь с новыми датами важных религиозных праздников.

Церковный календарь на август 2023: список праздников

Какие церковные праздники будут в августе 2023 года — можно узнать из календаря:

  • 1 августа — преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого;
  • 2 августасвятого пророка Илии ;
  • 3 августа — преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила;
  • 4 августа — равноапостольной Марии Магдалины;
  • 5 августа — мучеников Трофима, Теофила и с ними;
  • 6 августа — святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба;
  • 7 августаУспение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии;
  • 8 августа — мученика Ермолая и тех, кто с ним;
  • 9 августа — великомученика и целителя Пантелеймона;
  • 10 августа — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
  • 11 августа — святого мученика Калиника;
  • 12 августа — святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними;
  • 13 августа — предпраздние похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного;
  • 14 августаПеренесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас;
  • 15 августа — Перенос мощей первомученика Стефана;
  • 16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста;
  • 17 августа — семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии;
  • 18 августа — предсвятие Преображения Господня, святого мученика Евсигния;
  • 19 августаПреображение Господне, Яблочный спас ;
  • 20 августа — святого преподобного мученика Дометия;
  • 21 августа — святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида;
  • 22 августа — апостола Матфея;
  • 23 августа — святого мученика и архидиакона Лаврентия;
  • 24 августа — святого мученика Евпла;
  • 25 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;
  • 26 августа — предание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника;
  • 27 августа — предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского;
  • 28 августаУспение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии;
  • 29 августаПеренесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида;
  • 30 августа — мученика Мирона;
  • 31 августа — мучеников Флора и Лавра.

Не стоит забывать, что именно в августе верующие празднуют три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. В эти дни в храмах совершают праздничные богослужения, освящают дары поля и сада.

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