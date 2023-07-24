Церковный календарь на август 2023 года: когда чествуем пророка Илию и празднуем Успение Богородицы

Последний месяц лета принесет несколько важных религиозных праздников. Узнайте подробности в церковном календаре на август 2023 года.

Согласно церковному календарю на август 2023, украинцы будут праздновать в конце лета такие важные даты как день памяти пророка Илии, Успения праведной Анны и Успения Пресвятой Богородицы. Все они будут праздноваться по старому календарю, а вот с 1 сентября в Украине уже будет действовать новый календарь с новыми датами важных религиозных праздников.

Церковный календарь на август 2023: список праздников

Какие церковные праздники будут в августе 2023 года — можно узнать из календаря:

1 августа — преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого;

— преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; 2 августа — святого пророка Илии ;

— святого пророка Илии ; 3 августа — преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила;

— преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила; 4 августа — равноапостольной Марии Магдалины;

— равноапостольной Марии Магдалины; 5 августа — мучеников Трофима, Теофила и с ними;

— мучеников Трофима, Теофила и с ними; 6 августа — святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба;

— святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба; 7 августа — Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии;

— Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии; 8 августа — мученика Ермолая и тех, кто с ним;

— мученика Ермолая и тех, кто с ним; 9 августа — великомученика и целителя Пантелеймона;

— великомученика и целителя Пантелеймона; 10 августа — апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

— апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена; 11 августа — святого мученика Калиника;

— святого мученика Калиника; 12 августа — святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними;

— святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними; 13 августа — предпраздние похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного;

— предпраздние похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного; 14 августа — Перенесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас;

— Перенесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас; 15 августа — Перенос мощей первомученика Стефана;

— Перенос мощей первомученика Стефана; 16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста;

– святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста; 17 августа — семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии;

— семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии; 18 августа — предсвятие Преображения Господня, святого мученика Евсигния;

— предсвятие Преображения Господня, святого мученика Евсигния; 19 августа — Преображение Господне, Яблочный спас ;

— Преображение Господне, Яблочный спас ; 20 августа — святого преподобного мученика Дометия;

— святого преподобного мученика Дометия; 21 августа — святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида;

— святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида; 22 августа — апостола Матфея;

— апостола Матфея; 23 августа — святого мученика и архидиакона Лаврентия;

— святого мученика и архидиакона Лаврентия; 24 августа — святого мученика Евпла;

— святого мученика Евпла; 25 августа — святых мучеников Фотия и Аникиты;

— святых мучеников Фотия и Аникиты; 26 августа — предание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника;

— предание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника; 27 августа — предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского;

— предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского; 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии;

— Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии; 29 августа — Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида;

— Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида; 30 августа — мученика Мирона;

— мученика Мирона; 31 августа — мучеников Флора и Лавра.

Не стоит забывать, что именно в августе верующие празднуют три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. В эти дни в храмах совершают праздничные богослужения, освящают дары поля и сада.

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