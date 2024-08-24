Церковный календарь на август 2024: новые даты Спасов и Усекновения главы Иоанна Крестителя

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство религиозных праздников украинцы теперь празднуют на 13 дней раньше. Когда теперь мы будем праздновать все три Спаса? Новая дата Усекновение председателя Иоанна Крестителя.