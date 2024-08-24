Церковный календарь на август 2024: новые даты Спасов и Усекновения главы Иоанна Крестителя

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство религиозных праздников украинцы теперь празднуют на 13 дней раньше. Когда теперь мы будем праздновать все три Спаса? Новая дата Усекновение председателя Иоанна Крестителя.
Церковный календарь на август 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в августе 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:
- 1 августа – перенесение Честного Креста, святых мучеников Макавейских ;
- 2 августа – перенесение мощей святого первомученика Стефана ;
- 3 августа – святых преподобных Исаакия, Далмата и Фавста;
- 4 августа – святых семерых мучеников Эфесских, святой преподобномученицы Евдокии ;
- 5 августа – предпраздник Преображения, святого мученика Евсигния ;
- 6 августа – Преображение Господне ;
- 7 августа – святого преподобного мученика Дометия ;
- 8 августа – святого исповедника Эмилиана, святых мучеников Елевтерия и Леонида;
- 9 августа – святого апостола Матия;
- 10 августа – святого мученика Лаврентия, архидьякона;
- 11 августа – святого мученика Евпла;
- 12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;
- 13 августа – Предание Преображения, святого преподобного Максима Исповедника;
- 14 августа – Предпразднство Успения, перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского;
- 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы ;
- 16 августа – Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа, святого мученика Диомида;
- 17 августа – святого мученика Мирона;
- 18 августа – мучеников Флора и Лавра;
- 19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и других;
- 20 августа – святого пророка Самуила;
- 21 августа – святого апостола Фаддея, святой мученицы Вассы;
- 22 августа – святых мучеников Агатоника, Севериана и других;
- 23 августа – Предание Успения, святого мученика Луппа, святого священномученика Иринея Лионского;
- 24 августа – святого священномученика Евтихия ;
- 25 августа – святого апостола Тита, святого апостола Вартоломея;
- 26 августа – святых мучеников Андрияна и Натальи;
- 27 августа – святого преподобного Пимена;
- 28 августа – святого преподобного Моисея Мурина, святого Августина Иппонского;
- 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя ;
- 30 августа – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских ;
- 31 августа – Уложение Пояса Пресвятой Богородицы.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на июль 2024 года.
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