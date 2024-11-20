Церковный календарь на декабрь 2024 года: когда к детям придет святой Николай и дата Рождества

Запомните даты двух больших церковных праздников, которые мы будем праздновать в последний месяц 2024 года – дня святого Николая и Рождества Христова. Когда Сочельник по новому календарю?

Церковный календарь на декабрь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в декабре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты важных празднований:

1 декабря – святого пророка Наума;

– святого пророка Наума; 2 декабря – святого пророка Аввакума;

– святого пророка Аввакума; 3 декабря – святого пророка Софонии;

– святого пророка Софонии; 4 декабря – святой великомученицы Варвары: святого преподобного Дамаскина;

– святой великомученицы Варвары: святого преподобного Дамаскина; 5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного;

– святого преподобного Саввы Освященного; 6 декабря – святого Николая, архиепископа Мир Ликийских ;

– святого Николая, архиепископа Мир Ликийских ; 7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;

– святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского; 8 декабря – святого преподобного Патапия;

– святого преподобного Патапия; 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

– Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы; 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

– святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа; 11 декабря – святого преподобного Даниила Столбника;

– святого преподобного Даниила Столбника; 12 декабря – святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;

– святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского; 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста;

– святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста; 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

Церковные праздники в декабре 2024 года: календарь новых дат / Фото: Unsplash

15 декабря – святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;

– святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла; 16 декабря – святого пророка Аггея;

– святого пророка Аггея; 17 декабря – святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;

– святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила; 18 декабря – святого мученика Севастиана и жены его;

– святого мученика Севастиана и жены его; 19 декабря – святого мученика Бонифатия;

– святого мученика Бонифатия; 20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;

– святого священномученика Игнатия Богоносца; 21 декабря – святой мученицы Юлианы;

– святой мученицы Юлианы; 22 декабря – святой великомученицы Анастасии;

– святой великомученицы Анастасии; 23 декабря – святых 10 мучеников Критских;

– святых 10 мучеников Критских; 24 декабря – Сочельник (Под вечер Рождества Христова) ; святых Отцов; святого преподобномученика Евгения;

– Сочельник (Под вечер Рождества Христова) ; святых Отцов; святого преподобномученика Евгения; 25 декабря – Рождество Христово ;

– Рождество Христово ; 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;

– Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника; 27 декабря – святого апостола первомученика и архидиакона Стефана;

– святого апостола первомученика и архидиакона Стефана; 28 декабря – святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии;

– святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии; 29 декабря – святых детей убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркелла;

– святых детей убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркелла; 30 декабря – святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика пресвитера;

– святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика пресвитера; 31 декабря – святой преподобной Мелании; Предание Рождества Христова.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на ноябрь 2024 года.