Церковный календарь на декабрь 2024 года: когда к детям придет святой Николай и дата Рождества

Запомните даты двух больших церковных праздников, которые мы будем праздновать в последний месяц 2024 года – дня святого Николая и Рождества Христова. Когда Сочельник по новому календарю?
Церковный календарь на декабрь 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в декабре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты важных празднований:
- 1 декабря – святого пророка Наума;
- 2 декабря – святого пророка Аввакума;
- 3 декабря – святого пророка Софонии;
- 4 декабря – святой великомученицы Варвары: святого преподобного Дамаскина;
- 5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного;
- 6 декабря – святого Николая, архиепископа Мир Ликийских ;
- 7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;
- 8 декабря – святого преподобного Патапия;
- 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
- 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 11 декабря – святого преподобного Даниила Столбника;
- 12 декабря – святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;
- 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста;
- 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
- 15 декабря – святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;
- 16 декабря – святого пророка Аггея;
- 17 декабря – святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;
- 18 декабря – святого мученика Севастиана и жены его;
- 19 декабря – святого мученика Бонифатия;
- 20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;
- 21 декабря – святой мученицы Юлианы;
- 22 декабря – святой великомученицы Анастасии;
- 23 декабря – святых 10 мучеников Критских;
- 24 декабря – Сочельник (Под вечер Рождества Христова) ; святых Отцов; святого преподобномученика Евгения;
- 25 декабря – Рождество Христово ;
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;
- 27 декабря – святого апостола первомученика и архидиакона Стефана;
- 28 декабря – святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии;
- 29 декабря – святых детей убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркелла;
- 30 декабря – святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика пресвитера;
- 31 декабря – святой преподобной Мелании; Предание Рождества Христова.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на ноябрь 2024 года.