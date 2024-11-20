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Церковный календарь на декабрь 2024 года: когда к детям придет святой Николай и дата Рождества

Церковный календарь на декабрь 2024 года: когда к детям придет святой Николай и дата Рождества

Церковный календарь на декабрь 2024 / Фото: Фото из открытых источников

Запомните даты двух больших церковных праздников, которые мы будем праздновать в последний месяц 2024 года – дня святого Николая и Рождества Христова. Когда Сочельник по новому календарю?

Церковный календарь на декабрь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в декабре 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить даты важных празднований:

  • 1 декабря – святого пророка Наума;
  • 2 декабря – святого пророка Аввакума;
  • 3 декабря – святого пророка Софонии;
  • 4 декабря – святой великомученицы Варвары: святого преподобного Дамаскина;
  • 5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного;
  • 6 декабрясвятого Николая, архиепископа Мир Ликийских ;
  • 7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;
  • 8 декабря – святого преподобного Патапия;
  • 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
  • 10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 11 декабря – святого преподобного Даниила Столбника;
  • 12 декабря – святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;
  • 13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста;
  • 14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
Церковные праздники в декабре 2024 года: календарь новых дат / © Unsplash
Церковные праздники в декабре 2024 года: календарь новых дат / Фото: Unsplash
  • 15 декабря – святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;
  • 16 декабря – святого пророка Аггея;
  • 17 декабря – святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;
  • 18 декабря – святого мученика Севастиана и жены его;
  • 19 декабря – святого мученика Бонифатия;
  • 20 декабря – святого священномученика Игнатия Богоносца;
  • 21 декабря – святой мученицы Юлианы;
  • 22 декабря – святой великомученицы Анастасии;
  • 23 декабря – святых 10 мучеников Критских;
  • 24 декабряСочельник (Под вечер Рождества Христова) ; святых Отцов; святого преподобномученика Евгения;
  • 25 декабряРождество Христово ;
  • 26 декабряСобор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;
  • 27 декабря – святого апостола первомученика и архидиакона Стефана;
  • 28 декабря – святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии;
  • 29 декабря – святых детей убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркелла;
  • 30 декабря – святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика пресвитера;
  • 31 декабря – святой преподобной Мелании; Предание Рождества Христова.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на ноябрь 2024 года.

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