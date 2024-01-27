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Церковный календарь на февраль 2024: новая дата Сретения Господня

Церковный календарь на февраль 2024: новая дата Сретения Господня

Церковный календарь на февраль 2024 / Фото: Pexels

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большинство важных религиозных праздников изменили свои даты. Например, мы будем праздновать Сретение Господне на 13 дней раньше.

В последний месяц зимы верующие будут праздновать Сретение Господне (2 февраля). Остальные церковные праздники также изменили свои даты.

Церковный календарь на февраль 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в феврале 2024 — новый календарь поможет запомнить все даты:

  • 1 февраля – святого мученика Трифона;
  • 2 февраляСретение Господне ;
  • 3 февраля – святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;
  • 4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;
  • 5 февраля – святой мученицы Агафьи;
  • 6 февраля – святого преподобного Укола, священномученика Силвана;
  • 7 февраля – святого преподобного Партения;
  • 8 февраля – великомученика Теодора Стратилата, святого пророка Захарии;
  • 9 февраля – ведение Сретения, святого мученика Никифора;
  • 10 февраля – святого мученика Харлампия;
  • 11 февраля – священномученика Власия;
  • 12 февраля – святого Мелетия;
  • 13 февраля – святого преподобного Мартиниана;
  • 14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла, преподобного Авксентия;
Церковные религиозные праздники в феврале 2024 года / © pixabay.com
Церковные религиозные праздники в феврале 2024 года / Фото: pixabay.com
  • 15 февраля – святого апостола Онисима;
  • 16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;
  • 17 февраля – великомученика Теодора Тирона, священномученицы Марианны;
  • 18 февраля – святого Льва, папы Римского;
  • 19 февраля – святого апостола Архипа;
  • 20 февраля – преподобного Льва Катанского;
  • 21 февраля – преподобного Тимофея, святого Евстатия;
  • 22 февраля – обретение мощей святой мученицы Евгении;
  • 23 февраля – священномученика Поликарпа;
  • 24 февраля – первое и второе обретение главы святого Иоанна Крестителя;
  • 25 февраля – о мытаре и фарисее, святом Тарасе Царьградском;
  • 26 февраля – святого Порфирия Газского;
  • 27 февраля – святого Прокопия Декаполита;
  • 28 февраля – святого преподобного Василия Посника;
  • 29 февраля – святого преподобного Кассиана .

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на январь 2024 года.

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