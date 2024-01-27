Церковный календарь на февраль 2024: новая дата Сретения Господня

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большинство важных религиозных праздников изменили свои даты. Например, мы будем праздновать Сретение Господне на 13 дней раньше.
В последний месяц зимы верующие будут праздновать Сретение Господне (2 февраля). Остальные церковные праздники также изменили свои даты.
Церковный календарь на февраль 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в феврале 2024 — новый календарь поможет запомнить все даты:
- 1 февраля – святого мученика Трифона;
- 2 февраля – Сретение Господне ;
- 3 февраля – святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;
- 4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;
- 5 февраля – святой мученицы Агафьи;
- 6 февраля – святого преподобного Укола, священномученика Силвана;
- 7 февраля – святого преподобного Партения;
- 8 февраля – великомученика Теодора Стратилата, святого пророка Захарии;
- 9 февраля – ведение Сретения, святого мученика Никифора;
- 10 февраля – святого мученика Харлампия;
- 11 февраля – священномученика Власия;
- 12 февраля – святого Мелетия;
- 13 февраля – святого преподобного Мартиниана;
- 14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла, преподобного Авксентия;
- 15 февраля – святого апостола Онисима;
- 16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;
- 17 февраля – великомученика Теодора Тирона, священномученицы Марианны;
- 18 февраля – святого Льва, папы Римского;
- 19 февраля – святого апостола Архипа;
- 20 февраля – преподобного Льва Катанского;
- 21 февраля – преподобного Тимофея, святого Евстатия;
- 22 февраля – обретение мощей святой мученицы Евгении;
- 23 февраля – священномученика Поликарпа;
- 24 февраля – первое и второе обретение главы святого Иоанна Крестителя;
- 25 февраля – о мытаре и фарисее, святом Тарасе Царьградском;
- 26 февраля – святого Порфирия Газского;
- 27 февраля – святого Прокопия Декаполита;
- 28 февраля – святого преподобного Василия Посника;
- 29 февраля – святого преподобного Кассиана .
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на январь 2024 года.