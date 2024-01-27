Церковный календарь на февраль 2024: новая дата Сретения Господня

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь большинство важных религиозных праздников изменили свои даты. Например, мы будем праздновать Сретение Господне на 13 дней раньше.

В последний месяц зимы верующие будут праздновать Сретение Господне (2 февраля). Остальные церковные праздники также изменили свои даты.

Церковный календарь на февраль 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в феврале 2024 — новый календарь поможет запомнить все даты:

1 февраля – святого мученика Трифона;

– святого мученика Трифона; 2 февраля – Сретение Господне ;

– Сретение Господне ; 3 февраля – святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;

– святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы; 4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;

– святого преподобного Исидора Пилусиотского; 5 февраля – святой мученицы Агафьи;

– святой мученицы Агафьи; 6 февраля – святого преподобного Укола, священномученика Силвана;

– святого преподобного Укола, священномученика Силвана; 7 февраля – святого преподобного Партения;

– святого преподобного Партения; 8 февраля – великомученика Теодора Стратилата, святого пророка Захарии;

– великомученика Теодора Стратилата, святого пророка Захарии; 9 февраля – ведение Сретения, святого мученика Никифора;

– ведение Сретения, святого мученика Никифора; 10 февраля – святого мученика Харлампия;

– святого мученика Харлампия; 11 февраля – священномученика Власия;

– священномученика Власия; 12 февраля – святого Мелетия;

– святого Мелетия; 13 февраля – святого преподобного Мартиниана;

– святого преподобного Мартиниана; 14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла, преподобного Авксентия;

Церковные религиозные праздники в феврале 2024 года / Фото: pixabay.com

15 февраля – святого апостола Онисима;

– святого апостола Онисима; 16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;

– святых мучеников Памфила, Порфирия и других; 17 февраля – великомученика Теодора Тирона, священномученицы Марианны;

– великомученика Теодора Тирона, священномученицы Марианны; 18 февраля – святого Льва, папы Римского;

– святого Льва, папы Римского; 19 февраля – святого апостола Архипа;

– святого апостола Архипа; 20 февраля – преподобного Льва Катанского;

– преподобного Льва Катанского; 21 февраля – преподобного Тимофея, святого Евстатия;

– преподобного Тимофея, святого Евстатия; 22 февраля – обретение мощей святой мученицы Евгении;

– обретение мощей святой мученицы Евгении; 23 февраля – священномученика Поликарпа;

– священномученика Поликарпа; 24 февраля – первое и второе обретение главы святого Иоанна Крестителя;

– первое и второе обретение главы святого Иоанна Крестителя; 25 февраля – о мытаре и фарисее, святом Тарасе Царьградском;

– о мытаре и фарисее, святом Тарасе Царьградском; 26 февраля – святого Порфирия Газского;

– святого Порфирия Газского; 27 февраля – святого Прокопия Декаполита;

– святого Прокопия Декаполита; 28 февраля – святого преподобного Василия Посника;

– святого преподобного Василия Посника; 29 февраля – святого преподобного Кассиана .

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на январь 2024 года.