Церковный календарь на февраль 2025 года: когда по новому календарю Сретение Господне

Запомните даты больших церковных праздников, которые мы будем праздновать в феврале 2025 года. Какие важные церковные события приходятся на последний зимний месяц?

Церковный календарь на февраль 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в феврале 2025 года – календарь по дням на последний месяц зимы:

1 февраля – святого мученика Трифона;

– святого мученика Трифона; 2 февраля – Сретение Господне;

– Сретение Господне; 3 февраля – святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;

– святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы; 4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;

– святого преподобного Исидора Пилусиотского; 5 февраля – святой мученицы Агафьи;

– святой мученицы Агафьи; 6 февраля – святого преподобного Укола, святого священномученика Силвана;

– святого преподобного Укола, святого священномученика Силвана; 7 февраля – святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского;

– святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского; 8 февраля – святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарии;

– святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарии; 9 февраля – святого мученика Никифора;

– святого мученика Никифора; 10 февраля – святого мученика Харлампия;

– святого мученика Харлампия; 11 февраля – святого священномученика Власия, епископа Севастийского;

– святого священномученика Власия, епископа Севастийского; 12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;

– святого Мелетия, архиепископа Антиохийского; 13 февраля – святого преподобного Мартиниана;

– святого преподобного Мартиниана; 14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия;

– святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия; 15 февраля – святого апостола Онисима;

Церковные праздники в феврале 2025 года / Фото: pixabay.com

16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;

– святых мучеников Памфила, Порфирия и других; 17 февраля – святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;

– святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы; 18 февраля – Воскресенье о Закхее; святого Льва, папы римского;

– Воскресенье о Закхее; святого Льва, папы римского; 19 февраля – святого апостола Архипа;

– святого апостола Архипа; 20 февраля – святого преподобного Льва, епископа Катанского;

– святого преподобного Льва, епископа Катанского; 21 февраля – святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохийского;

– святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохийского; 22 февраля – обретение мощей святых мучеников в Евгении;

– обретение мощей святых мучеников в Евгении; 23 февраля – святого священномученика Поликарпа;

– святого священномученика Поликарпа; 24 февраля – первое и второе нахождение председателя Иоанна Крестителя;

– первое и второе нахождение председателя Иоанна Крестителя; 25 февраля – о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;

– о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского; 26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского;

– святого Порфирия, епископа Газского; 27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;

– святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита; 28 февраля – святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на январь 2025 года.