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Церковный календарь на февраль 2025 года: когда по новому календарю Сретение Господне

Церковный календарь на февраль 2025 года: когда по новому календарю Сретение Господне

Церковный календарь на февраль 2025 / Фото: pixabay.com

Запомните даты больших церковных праздников, которые мы будем праздновать в феврале 2025 года. Какие важные церковные события приходятся на последний зимний месяц?

Церковный календарь на февраль 2025 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в феврале 2025 года – календарь по дням на последний месяц зимы:

  • 1 февраля – святого мученика Трифона;
  • 2 февраляСретение Господне;
  • 3 февраля – святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;
  • 4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;
  • 5 февраля – святой мученицы Агафьи;
  • 6 февраля – святого преподобного Укола, святого священномученика Силвана;
  • 7 февраля – святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского;
  • 8 февраля – святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарии;
  • 9 февраля – святого мученика Никифора;
  • 10 февраля – святого мученика Харлампия;
  • 11 февраля – святого священномученика Власия, епископа Севастийского;
  • 12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;
  • 13 февраля – святого преподобного Мартиниана;
  • 14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия;
  • 15 февраля – святого апостола Онисима;
Церковные праздники в феврале 2025 года / © pixabay.com
Церковные праздники в феврале 2025 года / Фото: pixabay.com
  • 16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;
  • 17 февраля – святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;
  • 18 февраля – Воскресенье о Закхее; святого Льва, папы римского;
  • 19 февраля – святого апостола Архипа;
  • 20 февраля – святого преподобного Льва, епископа Катанского;
  • 21 февраля – святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохийского;
  • 22 февраля – обретение мощей святых мучеников в Евгении;
  • 23 февраля – святого священномученика Поликарпа;
  • 24 февраля – первое и второе нахождение председателя Иоанна Крестителя;
  • 25 февраля – о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;
  • 26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского;
  • 27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;
  • 28 февраля – святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на январь 2025 года.

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