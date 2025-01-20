Церковный календарь на февраль 2025 года: когда по новому календарю Сретение Господне

Запомните даты больших церковных праздников, которые мы будем праздновать в феврале 2025 года. Какие важные церковные события приходятся на последний зимний месяц?
Церковный календарь на февраль 2025 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в феврале 2025 года – календарь по дням на последний месяц зимы:
- 1 февраля – святого мученика Трифона;
- 2 февраля – Сретение Господне;
- 3 февраля – святых Симеона Богоприемца и Анны Пророчицы;
- 4 февраля – святого преподобного Исидора Пилусиотского;
- 5 февраля – святой мученицы Агафьи;
- 6 февраля – святого преподобного Укола, святого священномученика Силвана;
- 7 февраля – святого преподобного Партения, епископа Лампсакийского;
- 8 февраля – святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарии;
- 9 февраля – святого мученика Никифора;
- 10 февраля – святого мученика Харлампия;
- 11 февраля – святого священномученика Власия, епископа Севастийского;
- 12 февраля – святого Мелетия, архиепископа Антиохийского;
- 13 февраля – святого преподобного Мартиниана;
- 14 февраля – святого преподобного равноапостольного Кирилла; святого преподобного Авксентия;
- 15 февраля – святого апостола Онисима;
- 16 февраля – святых мучеников Памфила, Порфирия и других;
- 17 февраля – святого великомученика Теодора Тирона; святой великомученицы Марианы;
- 18 февраля – Воскресенье о Закхее; святого Льва, папы римского;
- 19 февраля – святого апостола Архипа;
- 20 февраля – святого преподобного Льва, епископа Катанского;
- 21 февраля – святого преподобного Тимофея; святого Евстатия, архиепископа Антиохийского;
- 22 февраля – обретение мощей святых мучеников в Евгении;
- 23 февраля – святого священномученика Поликарпа;
- 24 февраля – первое и второе нахождение председателя Иоанна Крестителя;
- 25 февраля – о мытаре и фарисее; святого Тарасия, архиепископа Царьградского;
- 26 февраля – святого Порфирия, епископа Газского;
- 27 февраля – святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита;
- 28 февраля – святого преподобного исповедника Василия, посника Прокопова.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на январь 2025 года.