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Церковный календарь на июнь 2024 года: когда будем праздновать Троицу и Вознесение Господне

Церковный календарь на июнь 2024 года: когда будем праздновать Троицу и Вознесение Господне

Церковный календарь на июнь 2024 года / Фото: Unsplash

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство религиозных праздников украинцы теперь празднуют на 13 дней раньше. Касается ли это Троицы?

Церковный календарь на июнь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в июне 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:

  • 1 июнясвятого мученика Юстина философа и тех, кто с ним;
  • 2 июнясвятого Никифора;
  • 3 июнясвятого мученика Лукилиана и тех, что с ним;
  • 4 июнясвятого Митрофана, патриарха Царьградского;
  • 5 июняПредание праздника Преполовения; святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского;
  • 6 июняпреподобного Висариона чудотворца; преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители;
  • 7 июнясвятого священномученика Теодота, епископа Анкирского;
  • 8 июня – Перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона;
  • 9 июня – Воскресенье Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
  • 10 июня – святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;
  • 11 июня – святых апостолов Вартоломея и Варнавы;
  • 12 июня – Пасхальное предание; преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского;
  • 13 июняВознесение Иисуса Христа; святой мученицы Акилины; святого Трифилия, епископа Левкуссии Кипрской; преподобного Антония Падуанского;
  • 14 июня – святого пророка Елисея; святого Методия, патриарха Царьградского;
Церковные праздники в июне 2024 года по новому календарю / © Unsplash
Церковные праздники в июне 2024 года по новому календарю / Фото: Unsplash
  • 15 июня – святого пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского;
  • 16 июня – Воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; святого чудотворца Тихона Аматунтского;
  • 17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского;
  • 18 июня – святого мученика Леонтия;
  • 19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня по плоти;
  • 20 июня – святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;
  • 21 июняПредание Вознесения; святого мученика Юлиана Тарсийского;
  • 22 июняСуббота заупокойная; святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
  • 23 июняСослание Святого Духа; Святая Троица (Пятидесятница) ; святой мученицы Агриппины;
  • 24 июняПонедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя;
  • 25 июня – святой преподобномученицы Февронии;
  • 26 июня – преподобного Давида в Фессалонике; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы;
  • 27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприемника;
  • 28 июня – Перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Ивана;
  • 29 июняПредание Пятидесятницы; святых верховных апостолов Петра и Павла;
  • 30 июняВоскресенье Всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского.

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на май 2024 года.

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