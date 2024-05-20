Церковный календарь на июнь 2024 года: когда будем праздновать Троицу и Вознесение Господне

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство религиозных праздников украинцы теперь празднуют на 13 дней раньше. Касается ли это Троицы?

Церковный календарь на июнь 2024 года: список праздников по новому календарю

Какие церковные праздники будут в июне 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:

1 июня – святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним ;

– ; 2 июня – святого Никифора ;

– ; 3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним ;

– ; 4 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского ;

– ; 5 июня – Предание праздника Преполовения; святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского;

– Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского; 6 июня – преподобного Висариона чудотворца; преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители;

– Висариона чудотворца; преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители; 7 июня – святого священномученика Теодота, епископа Анкирского;

– Теодота, епископа Анкирского; 8 июня – Перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона;

– Перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона; 9 июня – Воскресенье Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского;

– Воскресенье Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского; 10 июня – святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;

– святого священномученика Тимофея, епископа Прусского; 11 июня – святых апостолов Вартоломея и Варнавы;

– святых апостолов Вартоломея и Варнавы; 12 июня – Пасхальное предание; преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского;

– Пасхальное предание; преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского; 13 июня – Вознесение Иисуса Христа; святой мученицы Акилины; святого Трифилия, епископа Левкуссии Кипрской; преподобного Антония Падуанского;

– Вознесение Иисуса Христа; святой мученицы Акилины; святого Трифилия, епископа Левкуссии Кипрской; преподобного Антония Падуанского; 14 июня – святого пророка Елисея; святого Методия, патриарха Царьградского;

Церковные праздники в июне 2024 года по новому календарю / Фото: Unsplash

15 июня – святого пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского;

– святого пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского; 16 июня – Воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; святого чудотворца Тихона Аматунтского;

– Воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; святого чудотворца Тихона Аматунтского; 17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского;

– святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского; 18 июня – святого мученика Леонтия;

– святого мученика Леонтия; 19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня по плоти ;

– святого апостола ; 20 июня – святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;

– святого священномученика Мефодия, епископа Патарского; 21 июня – Предание Вознесения; святого мученика Юлиана Тарсийского ;

– ; 22 июня – Суббота заупокойная; святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского ;

– ; 23 июня – Сослание Святого Духа; Святая Троица (Пятидесятница) ; святой мученицы Агриппины ;

– ; 24 июня – Понедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя ;

– ; 25 июня – святой преподобномученицы Февронии;

– святой преподобномученицы Февронии; 26 июня – преподобного Давида в Фессалонике; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы ;

– преподобного ; 27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприемника;

– блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприемника; 28 июня – Перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Ивана;

– Перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Ивана; 29 июня – Предание Пятидесятницы; святых верховных апостолов Петра и Павла ;

– ; 30 июня – Воскресенье Всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского .

Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на май 2024 года.

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