Церковный календарь на июнь 2024 года: когда будем праздновать Троицу и Вознесение Господне

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство религиозных праздников украинцы теперь празднуют на 13 дней раньше. Касается ли это Троицы?
Церковный календарь на июнь 2024 года: список праздников по новому календарю
Какие церковные праздники будут в июне 2024 года – календарь по дням, чтобы запомнить новые даты празднования:
- 1 июня – святого мученика Юстина философа и тех, кто с ним;
- 2 июня – святого Никифора;
- 3 июня – святого мученика Лукилиана и тех, что с ним;
- 4 июня – святого Митрофана, патриарха Царьградского;
- 5 июня – Предание праздника Преполовения; святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского;
- 6 июня – преподобного Висариона чудотворца; преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители;
- 7 июня – святого священномученика Теодота, епископа Анкирского;
- 8 июня – Перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона;
- 9 июня – Воскресенье Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского;
- 10 июня – святого священномученика Тимофея, епископа Прусского;
- 11 июня – святых апостолов Вартоломея и Варнавы;
- 12 июня – Пасхальное предание; преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского;
- 13 июня – Вознесение Иисуса Христа; святой мученицы Акилины; святого Трифилия, епископа Левкуссии Кипрской; преподобного Антония Падуанского;
- 14 июня – святого пророка Елисея; святого Методия, патриарха Царьградского;
- 15 июня – святого пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского;
- 16 июня – Воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; святого чудотворца Тихона Аматунтского;
- 17 июня – святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского;
- 18 июня – святого мученика Леонтия;
- 19 июня – святого апостола Иуды, брата Господня по плоти;
- 20 июня – святого священномученика Мефодия, епископа Патарского;
- 21 июня – Предание Вознесения; святого мученика Юлиана Тарсийского;
- 22 июня – Суббота заупокойная; святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского;
- 23 июня – Сослание Святого Духа; Святая Троица (Пятидесятница) ; святой мученицы Агриппины;
- 24 июня – Понедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя;
- 25 июня – святой преподобномученицы Февронии;
- 26 июня – преподобного Давида в Фессалонике; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы;
- 27 июня – блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприемника;
- 28 июня – Перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Ивана;
- 29 июня – Предание Пятидесятницы; святых верховных апостолов Петра и Павла;
- 30 июня – Воскресенье Всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского.
Напомним, что ранее мы писали о церковном календаре на май 2024 года.
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